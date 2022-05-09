İki yıl aradan sonra umre turları yeniden başladı

Tur şirketi sahibi Muhammed Ali Çatar, salgın nedeniyle 2020 yılının şubat ayından beri umre ziyaretlerinin yapılamadığını belirterek, iki yıl 3 ay aradan sonra ilk kafileyi yolcu ettiklerini söyledi. Grubun 16 gün Mekke, 4 gün de Medine'de olmak üzere 20 gün kutsal topraklarda kalacağını belirten Çatar "İki yılın ardından umre ziyareti için çok talep var. Sezonun kapanışına denk geldiği için talepleri eylül ayı sonuna yönlendiriyoruz. Ancak pasaportu olanları şimdi gönderebiliyoruz. Son kafilemiz 28 Mayıs'ta olacak" dedi.

ÇOK HEYECANLIYIZ

Eşi ile birlikte kutsal topraklara giden Zikri Ilgar "Kocaeli'nden geliyoruz. 20 günlük umre yapacağız. Rabbim bize nasip etti. Çok heyecanlıyız. Ramazan ayının ortalarında başvurmuştuk. Ramazan umresi diye planlamıştık ama o zaman nasip olmadı. Allah'ım gitmek isteyen herkese nasip etsin"diye konuştu. Eşi İsmail Şahin ile birlikte giden Günay Şahin ise "İlk kez gidiyorum. İki-üç yıldır bekliyorduk. Bu sene nasip oldu. Sevinçliyiz. Heyecanlıyız" dedi.