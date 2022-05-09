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Giriş Tarihi: 9.5.2022 15:14

İki yıl aradan sonra umre turları yeniden başladı

CEVDET ÖZDEMİR CEVDET ÖZDEMİR
İki yıl aradan sonra umre turları yeniden başladı

Koronavirüs salgını nedeniyle iki yıldır yapılamayan umre turlarını yeniden başladı. Özel bir tur şirketinin organizasyonu ile salgından sonraki ilk umre grubu dün kutsal topraklara gitti. İstanbul Havalimanı'ndan bugün saat 15.25'te Cidde'ye uçan grup, uçağa binmeden önce ihram giyip dua ederek kutsal toprakların yolunu tuttu.

Tur şirketi sahibi Muhammed Ali Çatar, salgın nedeniyle 2020 yılının şubat ayından beri umre ziyaretlerinin yapılamadığını belirterek, iki yıl 3 ay aradan sonra ilk kafileyi yolcu ettiklerini söyledi. Grubun 16 gün Mekke, 4 gün de Medine'de olmak üzere 20 gün kutsal topraklarda kalacağını belirten Çatar "İki yılın ardından umre ziyareti için çok talep var. Sezonun kapanışına denk geldiği için talepleri eylül ayı sonuna yönlendiriyoruz. Ancak pasaportu olanları şimdi gönderebiliyoruz. Son kafilemiz 28 Mayıs'ta olacak" dedi.

ÇOK HEYECANLIYIZ

Eşi ile birlikte kutsal topraklara giden Zikri Ilgar "Kocaeli'nden geliyoruz. 20 günlük umre yapacağız. Rabbim bize nasip etti. Çok heyecanlıyız. Ramazan ayının ortalarında başvurmuştuk. Ramazan umresi diye planlamıştık ama o zaman nasip olmadı. Allah'ım gitmek isteyen herkese nasip etsin"diye konuştu. Eşi İsmail Şahin ile birlikte giden Günay Şahin ise "İlk kez gidiyorum. İki-üç yıldır bekliyorduk. Bu sene nasip oldu. Sevinçliyiz. Heyecanlıyız" dedi.

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İki yıl aradan sonra umre turları yeniden başladı
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