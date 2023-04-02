İki yılda beşinci seçim

Türkiye'de 23 şehirde 160 sandık kuruldu. 72 bin seçmenin bulunduğu Bursa'da da 8 ilçede 39 sandık kuruldu. Sakarya Serdivan'da Hacı Emine Oba İlk ve Ortaokulu'na gelenler, kimlik kontrolünün ardından kurulan tek sandığa oylarını attı. Sakarya Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Erdinç Bilaloğlu, yaklaşık 2 yıl içinde 5'inci kez seçime gittiklerini anımsattı. Çifte vatandaşların yüksek duyarlılıkla sandığa geldiğine değinen Bilaloğlu, "Bulgaristan'daki hemşehrilerimize, soydaşlarımıza desteğimiz, katkımız olsun, bir an önce Bulgaristan huzura, hükümete kavuşsun düşüncesiyle oyumuzu kullanıyoruz" diye konuştu. Bilaloğlu, bir önceki seçimlerde yaklaşık 750 kişinin oy kullandığını, Türkiye'den giderek orada da oy verenlerin bulunduğuna değinerek, Bulgaristan'da hükümetin kurulmasını ve seçimlerin hayırlı olmasını temenni etti.Kocaeli'de yaşayan çifte vatandaşlık sahibi kişiler, Çayırova, Darıca, Derince, Gebze, Karamürsel, Körfez ve İzmit ilçelerinde kurulan 9 sandıkta oylarını kullandı. Oy verme işlemlerini takip eden Balkan Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği (BAL-TÜRK) Genel Başkanı Günay Uzun, "Kocaeli'de 7-8 bine yakın seçmenin oy kullanmasını bekliyoruz. Sabahın erken saatleri olmasına rağmen vatandaşlar Kocaeli'de sandıklara ilgi gösteriyorlar. Gebze'den geldim, orada da yoğun katılım var. Bugünkü seçimleri de geçen seferki gibi yoğun katılımla bitirmeyi bekliyoruz. Kocaeli'de 10 bin civarında seçmen var" diye konuştu. Balkan Türkleri Derneği Onursal Başkanı Dr. Bayram Çolakoğlu, 2 yılda yapılan 5'inci seçimin, seçmende bıkkınlık oluşturduğunu vurgulayarak, buna rağmen yoğun katılım beklediklerini kaydetti.Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli'de yaşayan çifte vatandaşlar da sandık başlarına giderek oylarını kullandı. Bursa'da da 8 ilçede 39 sandık kuruldu. Kentteki 72 bin seçmen, dün sabah erken saatlerde oy vermeye başladı. Yalova'da yaşayan yaklaşık 2 bin seçmen için Yalova merkez Gaziosmanpaşa İlkokulu, Çiftlikköy Beşyüzevler ve Altınova Subaşı beldesinde sandıklar kuruldu.Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği (BAL-GÖÇ) Başkanı Prof. Dr. Emin Balkan, "Maalesef Bulgaristan'da siyasi kriz süreci yaşadık. Bugün, bu krizi çözmek istiyoruz. Bulgaristan'daki kardeşlerimizi iktidara taşıyarak bu krizi çözmüş olacağız. Yaşı 18'in üzerinde olan ve elinde Bulgaristan kimliği olan kişiler oy kullanabiliyor. Bugün için Bulgaristan, 62 ülkede sandık açtı. Türkiye'de de 23 ilde 160 sandık açıldı. Türkiye'de seçmen sayısına baktığımız zaman yaklaşık 300 bin. Bursa'da da 72 bin üzerinde Bulgaristan vatandaşı var" dedi.Tekirdağ Süleymanapaşa ilçesinde 50'inci Yıl Ortaokulu'nda oy kullanan Gülten Mustafa Hüseyin, "'Bütün Bulgaristan vatandaşlarına hepsinin gelmesini tavsiye ederim. Kimse yatakta uyumasın bugün, bir sabah erken kalksınlar gelip oylarını kullansınlar. Çünkü bize bu oylar bir tane de olsa çok fayda sağlar. Bizim için çok değerli" dedi.