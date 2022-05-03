İki zehir tacirini peş peşe yakaladılar! 5 kilograma yakın "MET" ele geçirdi

Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; Kağıthane İlçesi'ne bağlı Telsizler Mahallesi Dutluk Caddesi üzerinde uyuşturucu madde satışı yapan Lüftü M.'yi takibe aldı. Lütfü M., Gültepe Polis Merkezi Suç Araştırma Büro Amirliği ve Asayiş Büro Amirliği Polisleri tarafından yakalandı. Lütfü M.'nin üzerinde yedi parça halinde satışa hazır 88.4 gram kısaca "MET" olarak adlandırılan Metamfetamin isimli uyuşturucu madde, paketlenerek satışa hazır hale getirilen uyuşturucu maddelerin tartımında kullanılan hassas terazi ve bir ruhsatsız tabanca bulundu. Uyuşturucu satıcısı Lütfü M. samimi ikrarda bulunarak uyuşturucu maddeleri İran uyruklu Hamit isimli bir kişiden satın aldığını ve sattığını itiraf etti.



O DA RUHSATSIZ SİLAHLA YAKALANDI

Kimliği tespit edilen ve Fatih İlçesi'nde ikamet eden İran uyruklu uyuşturucu satıcısı Hamid Rootabi D., Kürkçü Başı Mahallesi Külhan Sokak üzerindeki ikamet adresine düzenlenen operasyonla yakalandı. Hamid Rootabi D.'nin ikamet adresinde ve aracında yapılan aramalarda beş paket halinde poşetlenmiş dört kilo 750 gram Metamfetamin isimli uyuşturucu madde, bir ruhsatsız silah, içlerinde 14 mermi bulunan iki dolu şarjör ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 36 bin 425 lira nakit para ele geçirildi. Lütfü M. ve Hamid Rootabi D. isimli iki uyuşturucu madde satıcısı da "Uyuşturucu Madde İmalatı ve Ticareti Yapmak" ve "6136 Sayılı Ateşli Silahlar Kanunu'na Muhalefet" gerekçesiyle adliyeye sevk edildi. Hamid Rootabi D. tutuklandı. Lütfü M. ise "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Uyuşturucu madde satıcısı İran uyruklu Hamid Rootabi D.'den ele geçirilen poşet poşet Metamfetamin maddesinin saklandığı valizden ve çantadan çıkarıldığı o anlar polis kameralarına yansıdı.