İki zincirleme kazaya 30 araç karıştı: 5 yaralı

Erzurum'da önceki gece buzlanma nedeniyle kayganlaşan yollar, kazaları da beraberinde getirdi. ErzurumÇat karayolu üzerindeki Şehir Hastanesi yakınlarında, bir TIR, bir cip ve 8 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 3 kişi yaralandı. Bu arada bu kazaya gitmek için yola çıkan ambulansta kaza yaptı.Kent merkezindeki Doktor Refik Saydam Caddesi Atlama Kuleleri önünde meydana gelen 20 aracın karıştığı diğer zincirleme kazada da 2 kişi yaralandı. Kazaya karışan araç sürücülerinden Cengiz Yıldırım, "Zincirleme kazayı fark edince yavaşlamak için vitesi düşürdüm ama duramadım. Yol cam gibiydi,. Şükürler olsun ki ölüm olmadı" dedi. Kentteki farklı noktalarda meydana gelen ve 17 aracın karıştığı 15 ayrı kazada ise 7 kişi yaralandı.Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, Cengiz Kökçin'in kullandığı otomobil, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun 77'nci kilometresinde, İsmail G.'nin kullandığı TIR'la çarpıştı. Otomobilde bulunan Lütfiye Kökçin ve Suat Kökçin ölürken, sürücü Cengiz Kökçin ve Münir Kökçin ise yaralandı. Van'ın Özalp ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı kazada bir kişi ölürken, 3 kişi de yaralandı. Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücüsü H.H.D. (50) öldü.