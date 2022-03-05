Haberler Yaşam Haberleri İkinci Dünya Savaşı'nın tanığı 84 yaşındaki Raisa Borovska'dan çağrı
Giriş Tarihi: 5.3.2022 10:50 Son Güncelleme: 5.3.2022 11:20

İkinci Dünya Savaşı'nın tanığı 84 yaşındaki Raisa Borovska'dan çağrı

MİKAİL ZEYBEK MİKAİL ZEYBEK
HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
İkinci Dünya Savaşı’nın tanığı 84 yaşındaki Raisa Borovska’dan çağrı

Annesi Ukraynalı babası Rus olan ve Marmaris'te yaşayan 84 yaşındaki Raisa Borovska, henüz 4 yaşında iken 2'nci Dünya Savaşı'nın ortasında kaldı. Şimdilerde ise torunlarının çocukları, Rusya saldırısı yüzünden bodrum katlarda her an ölümle yaşıyor. Evlatlarının dramına ağlayan 84 yaşındaki Borovska, onlar için savaşın olmadığı bir dünya hayal ediyor. Diş hekimi olan ve Marmaris'te hayatını sürdüren Borovska, "Dur Putin! Bir gün gelecek yine eski zamandaki gibi savaşın olmadığı bir dünyada yaşayacağız" diyerek ağladı.

Rus bombardımanına maruz kalan Ukrayna'daki kentlerde insanlık dramı yaşanıyor. Marmaris'te yaşayan Ukraynalı Raisa Borovska savaşın bir an önce sona ermesini istiyor. Annesi Ukraynalı babası Rus olan Borovska, henüz 4 yaşında iken 2. Dünya Savaşı'nın ortasında kaldı.

84 yaşındaki Ukraynalı Raisa Borovska'nın hayat hikayesi 2'nci Dünya Savaşı'yla başladı. Raisa Borovska, 1938'de Jitomir'de doğdu. Annesi Ukraynalı babası Rus olan Borovska, henüz 4 yaşında dünyanın nasıl bir yer olduğunu anlayamadan 2'nci Dünya Savaşı'nın ortasında kaldı. Savaşın acılarını çocuk yaşta derinden hissetti. Babası subay İvan Miheyev, Almanlara karşı savaştı. 2010'da Marmaris'e yerleşen diş doktoru Borovska'nın torunlarının çocukları, şimdilerde ise Rus saldırıları yüzünden bodrum katlarında her an ölümle burun buruna yaşıyor.


BARIŞ ÇAĞRISI YAPTI

Torunu Melina'yla barış çağrısı yapan Borovska, "Ben 2. Dünya Savaşı'nı yaşadım. Bizim yaşadığımız Jitomir kentinde askerler ölmüştü. Şimdi de çocuklarım ve torunlarım Ukrayna'da savaşı yaşıyor. Şu an, torunlarım ve onların çocukları, akrabalarım ölmüş mü, yaşıyor mu haberim yok. Bazen konuştuğumuzda 'biz aç kalıyoruz' diyorlardı. Aklım almıyor, anlatmak çok zor. Kardeşim, ailem gibi Rus arkadaşlarım var. Annem Ukraynalı babam Rus evlendiler. Ukrayna'da bir kızım, torunlarım ve onların çocukları var. Bir gün gelecek yine eski zamandaki gibi dünyada savaş olmadan barış içinde yaşayacağız" diye konuştu.

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İkinci Dünya Savaşı'nın tanığı 84 yaşındaki Raisa Borovska'dan çağrı
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