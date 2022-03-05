İkinci Dünya Savaşı’nın tanığı 84 yaşındaki Raisa Borovska’dan çağrı

Rus bombardımanına maruz kalan Ukrayna'daki kentlerde insanlık dramı yaşanıyor. Marmaris'te yaşayan Ukraynalı Raisa Borovska savaşın bir an önce sona ermesini istiyor. Annesi Ukraynalı babası Rus olan Borovska, henüz 4 yaşında iken 2. Dünya Savaşı'nın ortasında kaldı.

84 yaşındaki Ukraynalı Raisa Borovska'nın hayat hikayesi 2'nci Dünya Savaşı'yla başladı. Raisa Borovska, 1938'de Jitomir'de doğdu. Annesi Ukraynalı babası Rus olan Borovska, henüz 4 yaşında dünyanın nasıl bir yer olduğunu anlayamadan 2'nci Dünya Savaşı'nın ortasında kaldı. Savaşın acılarını çocuk yaşta derinden hissetti. Babası subay İvan Miheyev, Almanlara karşı savaştı. 2010'da Marmaris'e yerleşen diş doktoru Borovska'nın torunlarının çocukları, şimdilerde ise Rus saldırıları yüzünden bodrum katlarında her an ölümle burun buruna yaşıyor.





BARIŞ ÇAĞRISI YAPTI

Torunu Melina'yla barış çağrısı yapan Borovska, "Ben 2. Dünya Savaşı'nı yaşadım. Bizim yaşadığımız Jitomir kentinde askerler ölmüştü. Şimdi de çocuklarım ve torunlarım Ukrayna'da savaşı yaşıyor. Şu an, torunlarım ve onların çocukları, akrabalarım ölmüş mü, yaşıyor mu haberim yok. Bazen konuştuğumuzda 'biz aç kalıyoruz' diyorlardı. Aklım almıyor, anlatmak çok zor. Kardeşim, ailem gibi Rus arkadaşlarım var. Annem Ukraynalı babam Rus evlendiler. Ukrayna'da bir kızım, torunlarım ve onların çocukları var. Bir gün gelecek yine eski zamandaki gibi dünyada savaş olmadan barış içinde yaşayacağız" diye konuştu.