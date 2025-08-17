İkinci el eşya sitesi üzerinden dolandırıcılık! Sahte düdüklü tencere ilanıyla yüzlerce kişiyi dolandırdılar

Merkez Kocasinan İlçesi Altınoluk Mahallesi'nde yaşayan emekli memur Muzaffer Gökkurt, alışveriş sitesinde gördüğü uygun fiyatlı düdüklü tencereyi almak istedi. Satısı Musa T ile iletişime geçen Muzaffer Gökkurt tencereyle ilgili detayları sordu.

EŞİMİN ELİNDE DÜDÜKLÜ PATLADIĞINDAN UCUZA VERİYORUZ

Musa T'nin sattığı düdüklü tencerenin çok uygun fiyatlı olduğunu belirten Muzaffer Gökkurt; "Düdüklü hakkında bilgi almak için mesaj atınca satıcı Musa T, telefon numaramı isteyip beni aradı. Bana eşinin elinde düdüklü tencerenin patladığını, kayınvalidesinin de kendilerine düdüklü tencere hediye ettiğini belirterek, eşinin artık düdüklü kullanmak istememesi üzerine tencereyi uygun fiyata sattıklarını söyledi dedi. Bende bunun üzerine tencereyi almaya karar verdim" dedi.

GÜVENLİ ALIŞVERİŞ TUZAĞIYLA DOLANDIRDI

Satıcı Musa T'nin güvenli alışveriş noksanında kendisine güvenceler verdiğini belirten Muzaffer Gökkurt; "Ben tencereyi almayı kabul edince Musa T, 100 TL kargo ücreti ile düdüklüyü adresime gönderebileceğini söyledi. Bana bir de işinizin garanti olması için 48 saat içerisinde kontrol edin, beğendiğinizde ikinci el ürün satışı yapan siteden sizi arayacaklar, onay verirseniz o zaman para benim hesabıma düşer diyerek beni yönlendirdi. Dediği gibi 5 dakika sonra dediği kişi aradı ve bana bir link göndererek 5 bin 100 lirayı yatırmamı istedi. Ancak bu kişinin gönderdiği site sadece para ödetiyor, açıklama kısmına yazı yazdırmıyordu. Böyle olunca dekonta 'düdüklü tencere bedeli' yazamadım diye konuştu.

İKİNCİ KEZ DOLANDIRMAYA KALKTILAR

dolandırıcı tarafından tekrar arandığını belirten Muzaffer Gökkurt; "Bu kişi bana 'dekonta sipariş numarasını yazmamışsınız bu nedenle siparişiniz onaylanmadı. Paranız 1 ila 3 gün içinde tekrar size iade olacak ama bu ürün başkasına satılmadan almak istiyorsanız vereceğim kodu girerek tekrar 5 bin para yatırın' dedi. Bunun üzerine yönlendirdiği hesabın başka isim üzerine olması üzerine banka güvenlik görevlisini çağırdım. O da parayı yatırmamamı söyledi. Bunun üzerine ikinci kez dolandırılmaktan kurtuldu.

DOLANDIRICILAR SUÇ MAKİNESİ ÇIKTI

İkinci kez parayı göndermemesi üzerine satıcı tarafından aranarak tehdit edildiğini belirten Muzaffer Gökkurt; "Beni arayıp tehdit ettiler. Bunu üzerine polise giderek şikâyette bulundum. Bana para göndermesi için verdiği TC kimlik numarasından şüphelinin çok sayıda suç kaydının olduğu aynı zamanda dolandırıcılık şebekesi üyesi olduğu ortaya çıktı. Satıcı Musa T'nin Gaziantep'te olduğunu ve bu yöntemle birçok kişiyi dolandırdığını öğrendim. Bu düdüklü olayı dolandırıcıların yeni taktiği kimse inanıp benim gibi parasını kaptırmasın" dedi.