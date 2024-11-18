‘İkinci kadından tazminat hakkı’

İstanbul Tuzla'da yaşayan Meryem A. (46), 18 yıldır aynı yastığa baş koyduğu eşi Yıldıray A. tarafından aldatıldı. İddiaya göre; Yıldıray A. kendisinden 13 yaş küçük sevgilisi Esra Y.'yi eşiyle ortak ikametleri olan eve getirmeye başladı. Bir süre sonra Yıldıray A. ve Esra Y.'nin çocukları da oldu.Kocasının sevgilisini evden göndermeyen Meryem A. savcılığa başvurarak eşinin sevgilisinin kendisinden habersiz evine girdiğini, eşiyle aşk yaşayıp da sonra temelli yerleştiğini, tüm uyarılarına rağmen ortak aile ikametini kullandığını belirtti. "Eşimle birliktelikleri devam ediyor. Meşru bir amaca yönelik olmayacak şekilde evimi kullanıyor. Konutum özel hayatım için önemli bir mekan ve mahrem alanımı da ihlal ediyor Müşterek konutu terk etmesini istiyorum. Ben evime giremiyorum. Uzaklaştırma kararı verilsin" diyerek Esra Y.'den şikayetçi oldu.Şikayet üzerine Esra Y. hakkında "konut dokunulmazlığını ihlal" ve "özel hayatın gizliliğini ihlal" suçlarından soruşturma başlatan İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, bebeğin 2022'de doğduğunu, doğumun Meryem A. ile Yıldıray A.'nın aynı evi paylaşırken gerçekleştiğini tespit etti. Meryem A.'nın zamanaşımından sonra şikayetçi olunduğuna dikkat çeken savcılık, Esra Y. hakkında takipsizlik kararı verdi.Savcılık ayrıca; Meryem A'nın Esra Y. ile aynı evi paylaşmasından dolayı zararı var ise hukuk mahkemesine tazminat davası açabileceğini hatırlattı.