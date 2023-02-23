İkinci Kadir Şeker davasında sanıklara indirimsiz müebbet

Dayak yiyen kadını kurtarmak isterken canından olan boks antrenörünün katilleri, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.Konya'da 2 yıl önce, evlerine çağırdıkları Ayşe Nur Eker'e sarkıntılık ederek şiddet uygulayan Fatih Özçiftçi (29) ve Yaşar Karadeniz (30), kadını kurtarmaya gelen 2 boks antrenöründen Orhan Çumralıgil'i (34) bıçaklayarak öldürürken, Dündar Kömürcü'yü (44) de yaraladı. Tutuklanan zanlılar hakkında, Konya 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. "İkinci Kadir Şeker Davası" olarak anılan davanın önceki gün görülen son duruşmasında, Fatih Özçiftçi ve Yaşar Karadeniz "Kasten öldürme" suçundan müebbet, "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan da 12'şer yıl 6'şar ay hapse mahkûm edildi. Mahkeme sanıkların cezalarına da hiçbir indirim uygulamadı.