İkinci Kadir Şeker dosyasında gerekçe açıklandı

Mahkeme, "Sanıklar arasında birlikte suç işleme kararının bulunduğu, sanık Fatih'in elinde bulunan bıçakla, diğer sanık Yaşar'ın ellerini kullanarak eylemlerini birlikte gerçekleştirdiği, Yaşar'ın elinde ve cebinde bıçak bulunan Fatih'i engellemeye yönelik hiçbir hareketinin bulunmadığı, Fatih'in bıçakla gerçekleştirdiği eylemine bu hali ile Yaşar'ın ellerini kullanarak iştirak ettiği, doğan sonuçlardan her iki sanığında birlikte sorumlu tutulması gerektiği, sanıkların birlikte suç işleme kararına bağlı olarak suçun icrai hareketlerini birlikte gerçekleştirdiği ve dolayısıyla fiilin icrası üzerinde müşterek hakimiyet kurdukları anlaşıldığından, sanıkların müşterek fail oldukları mahkememizce kabul görmüştür."