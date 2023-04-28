İkinci Kadir Şeker dosyasında gerekçe açıklandı

26 Mayıs 2021 tarihinde merkez Selçuklu ilçesi Beyhekim Mahallesi Arafat Sokak üzerinde bulunan günlük kiralık dairelerin bulunduğu apartmanda meydana gelen olayda, Fatih Özçiftçi ve Yaşar Karadeniz evlerine misafirliğe çağırdıkları Ayşe Nur Eker'e (29) sarkıntılıkta bulunup, şiddet uyguladı. Sesler üzerine kapının önüne çıkıp, yardıma gelen Orhan Çumralıgil ve arkadaşı Dündar Kömürcü (44), Özçiftçi tarafından bıçaklandı. Ağır yaralanan arkadaşlardan boks antrenörü Çumralıgil kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
'HİÇBİR İNDİRİM YOK'
22 Şubat tarihinde Konya 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde son kez hakim karşısın çıkan Fatih Özçiftçi ve Yaşar Karadeniz, hiçbir indirim uygulanmadan 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapse çarptırıldı. Sanıklar ayrıca Dündar Kömürcü'ye yönelik 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan da 12'şer yıl hapse mahkum edildi. Yaşar Karadeniz'in Ayşe Nur Eker'e yönelik 'kasten yaralama' suçundan 120 gün adli para cezası karşılığı 2 bin 400 TL, 'cinsel taciz' suçundan da 90 gün adli para cezası karşılığı bin 800 TL ödemesine hükmetti.
'BIÇAKLAMADI AMA ELLERİYLE VURDUĞU İÇİN ÖLDÜRMÜŞ SAYILDI'
Mahkeme heyeti sanıkları verilen cezanın gerekçesini de açıkladı. Gerekçe de Yaşar Karadeniz'in Fatih Özçiftçi'nin Çumralıgil'i bıçaklarken engellemediği ayrıca elleriyle vurarak eyleme katıldığı belirtilerek müebbet hapis verildiği belirtildi.
Mahkeme, "Sanıklar arasında birlikte suç işleme kararının bulunduğu, sanık Fatih'in elinde bulunan bıçakla, diğer sanık Yaşar'ın ellerini kullanarak eylemlerini birlikte gerçekleştirdiği, Yaşar'ın elinde ve cebinde bıçak bulunan Fatih'i engellemeye yönelik hiçbir hareketinin bulunmadığı, Fatih'in bıçakla gerçekleştirdiği eylemine bu hali ile Yaşar'ın ellerini kullanarak iştirak ettiği, doğan sonuçlardan her iki sanığında birlikte sorumlu tutulması gerektiği, sanıkların birlikte suç işleme kararına bağlı olarak suçun icrai hareketlerini birlikte gerçekleştirdiği ve dolayısıyla fiilin icrası üzerinde müşterek hakimiyet kurdukları anlaşıldığından, sanıkların müşterek fail oldukları mahkememizce kabul görmüştür."