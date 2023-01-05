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Giriş Tarihi: 5.1.2023 19:28

İkinci kez dolandırılmaktan güvenlik görevlisi kurtardı!

Aksaray'da daha önce kendisini telefonla arayan kişilerce 77 bin lirası dolandırılan kişi, banka güvenlik görevlisinin dikkati sayesinde ikinci kez dolandırılmaktan kurtarıldı.

AA
İkinci kez dolandırılmaktan güvenlik görevlisi kurtardı!

Minarecik Mahallesi'ndeki özel bir banka şubesinde güvenlik görevlisi, sürekli telefonla konuşan D.D'nin (73) durumundan şüphelendi.

Güvenlik görevlisinin uyarısıyla, kendisini telefonda polis olarak tanıtan kişi tarafından dolandırılmak istendiğini anlayan D.D, yanındaki 100 bin lirayı, verilen hesaba yatırmaktan vazgeçerek polise şikayette bulundu.

Polis ekipleri D.D'nin 2 Ocak'ta da dolandırıcıların hesabına 77 bin lira gönderdiğini belirledi.

D.D. gazetecilere, 3 gündür kendisini arayan dolandırıcılarla uğraştığını söyledi.

Daha önce dolandırıcıların hesabına 77 bin lira yatırdığını anlatan Derin, "Telefonda bana 'sizin gibi yaşlı adamları dolandırıyorlar, operasyon yapacağız.' dediler. Ben de güvendim yatırdım. Meğer dolandırılmışım." diye konuştu.

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İkinci kez dolandırılmaktan güvenlik görevlisi kurtardı!
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