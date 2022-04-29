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Giriş Tarihi: 30.4.2022

İkinci kez kanseri yenip felç olmaktan kurtuldu

DİDEM SEYMEN DİDEM SEYMEN
İkinci kez kanseri yenip felç olmaktan kurtuldu

Omuriliğindeki tümörün omurgasını kırması sonucu yürüyemez hale gelen 86 yaşındaki Kemal Ölmez, yapılan ameliyatla yeniden yürümeye başladı

İstanbul'da yaşayan 86 yaşındaki Kemal Ölmez, şiddetli sırt ağrısı, bacaklarda güçsüzlük ve idrarını yapamama şikâyetleriyle ailesi tarafından hastaneye götürüldü. Ağrıları nedeniyle yürüyemez hale gelen Ölmez'in omuriliğinde tümör tespit edildi. Tömürün baskı yapması nedeniyle omurgasının da kırıldığı belirlenen Ölmez'in ameliyat olmazsa felç kalabileceği belirtildi. Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Orkun Koban tarafından ameliyat edilen Ölmez, başarılı geçen tedavi sürecinin ardından 20 günün sonunda yeniden yürümeye başladı. Sağlığına kavuşmanın mutluluğunu yaşayan Kemal Ölmez, "Çok ağrılarım vardı. Şu an çok şükür yürüyebiliyorum" dedi.

CİLT KANSERİNİ YENMİŞTİ
Oğlu İmran Ölmez, "Babam daha önce de cilt kanserini atlatmıştı. Bu atlattığı ikinci zorlu savaş" diye konuştu. Doç. Dr. Orkun Koban ise, "Sırt bölgesinde sinir kanalının tamamına yakınını sarıp kapatmış bir tümör olduğu tespit edildi. Ameliyat esnasında sinirleri korumaya yardımcı olan nöromonitör sistemi kullanıldı. Ertesi gün sabah saatlerinde hastamız ayağa kaldırıldı ve uzun zamandan sonra ilk kez yürüyüşünü gerçekleştirdi. O an hepimizin yüzündeki sevinç ifadesi görülmeye değerdi" dedi.

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İkinci kez kanseri yenip felç olmaktan kurtuldu
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