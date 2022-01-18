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Giriş Tarihi: 19.1.2022

İkinci kez yakalanmak mümkün

İkinci kez yakalanmak mümkün
OMICRON'UN en yaygın Kovid-19 varyantı olma yolunda hızla ilerlediğini belirten Acıbadem Bodrum Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Zeynep Bayındır, "Ortalama olarak Kovid-19 virüsü 5 günde, Delta varyantı 4 günde ve Omicron ise 3 günde belirti verebiliyor. Aşı, hastalığın hafif atlatılmasında büyük bir rol oynuyor. Omricon nötralizan antikorlardan etkilenmediği için Kovid-19 geçirmiş hastalar da tekrar bu hastalığa yakalanabilirler. Hepimiz ruhen yorulduk. Ama sabretmekten başka yolumuz yok" dedi. İHA

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İkinci kez yakalanmak mümkün
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