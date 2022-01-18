İkinci kez yakalanmak mümkün

OMICRON'UN en yaygın Kovid-19 varyantı olma yolunda hızla ilerlediğini belirten Acıbadem Bodrum Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Zeynep Bayındır, "Ortalama olarak Kovid-19 virüsü 5 günde, Delta varyantı 4 günde ve Omicron ise 3 günde belirti verebiliyor. Aşı, hastalığın hafif atlatılmasında büyük bir rol oynuyor. Omricon nötralizan antikorlardan etkilenmediği için Kovid-19 geçirmiş hastalar da tekrar bu hastalığa yakalanabilirler. Hepimiz ruhen yorulduk. Ama sabretmekten başka yolumuz yok" dedi. İHA