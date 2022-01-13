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Giriş Tarihi: 14.1.2022

‘İkinci Şans’ projesine 2.5 milyon Euro destek

MERVE BİLKAY MERVE BİLKAY
‘İkinci Şans’ projesine 2.5 milyon Euro destek

Koç Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Levent Beker, 'İkinci Şans' adıyla andığı "Sürekli Kardiyak Ölçümü Amacıyla Kablosuz ve Biyobozunur İmplant Geliştirilmesi" adlı projesiyle Avrupa Araştırma Konseyi'nden (European Research Council) yaklaşık 40 milyon TL (2,5 milyon Euro) destek almaya hak kazandı. Proje kapsamında geliştirilen aygıt dünyada bir ilk olmasıyla çok önemli bir buluş olarak görülüyor. 2ND-CHANCE adlı aygıt, kalp rahatsızlığı geçirmiş kişilere implant edilerek olası rahatsızlıkları önceden algılayabilecek ve hastalık kritik seviyeye gelmeden hastayı uyarabilecek.

Avrupa'daki en iyi araştırmacıları ve çığır açıcı projelerini destekleyen Avrupa Araştırma Konseyi, Koç Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü'nden Dr. Öğretim Üyesi Levent Beker ve araştırma grubu tarafından geliştirilecek olan kalp ve kan damarları rahatsızlıkları konusunda hastalara ameliyat sonrasında kontrollü bir süreç geçirmelerini sağlayacak 2ND-CHANCE adlı geliştirdikleri aygıtı destekleme kararı aldı. Koç Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü'nden Dr. Öğretim Üyesi Levent Beker, "Sürekli Kardiyak Ölçümü Amacıyla Kablosuz ve Biyobozunur İmplant Geliştirilmesi" adlı projesiyle Avrupa Araştırma Konseyi'nden yaklaşık 40 milyon TL (2,5 milyon Euro) destek almaya hak kazandı.

Koç Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, her yıl Avrupa'nın her yerinden binlerce araştırmacının başvurduğu hibe destek programına bu yıl da 4000'den fazla başvuru oldu. Beker tarafından geliştirilen 2ND-CHANCE adlı aygıt ameliyat esnasında hastanın vücuduna implant edilebilecek ve olası kalp rahatsızlıklarını önceden bildirebilecek. Hasta kritik süreci atlattığındaysa, biyobozunur yapısı ile implant ikinci bir ameliyata gerek duyulmadan ve vücuda zarar vermeden parçalanacak. 2ND-CHANCE tüm bu özellikleri sayesinde dünyada bir ilk olacak.

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