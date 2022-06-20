İkindi Namazı Nasıl Kılınır? İkindi Namazı Kaç Rekattır, Farzı Ve Sünnetinin Kılınışı Nasıldır?

İkindi namazı nasıl kılınır ve kaç rekattır sorusu birçok kişinin namaz öncesinde araştırdığı konular içerisindedir. İbadetini en doğru şekilde yapmak isteyen kişiler namazın sünneti ve farzı konusunda titiz davranmak durumundadır. Bu bakımdan Diyanet tarafından yapılan açıklamalara göre ikindi namazı nasıl kılınır sorusuna yanıt vermek mümkün olabilir. Namaz sırasında okunması gereken sure ve duaların hem okunuşları hem de sırası namazın doğru kılınışında önemlidir. Bu nedenle sizler için ikindi namazı kaç rekattır, farzı ve sünnetinin kılınışı nasıldır sorularını araştırdık.

İkindi Namazı Nasıl Kılınır?

İkindi namazı vakit namazları içerisinde kılınan üçüncü namazdır. Öğle namazı sonrasında okunan ikindi ezanı ile birlikte akşam namaz saati gelene kadarki süre içerisinde kılınabilen namazdır. Namazın farzında ve sünnetinde okunması gereken çeşitli dualar vardır. Aynı zamanda namaz sırasında tüm hareketlerin doğru olması da önem taşır.

İkindi Namazı Kaç Rekattır?

İkindi namazı 8 rekatlık bir namazdır. Bu 8 rekatın 4 rekatı sünnettir. Kalan 4 rekatı da farz olarak kılınır. Her rekatta mutlaka okunması gereken duaları eksiksiz olarak okumaya dikkat etmek gerekir. Bu bakımdan kaideleri bilmek önem taşır. İkindi namazı; akşam ile öğle namazlarının arasındaki vakit namazıdır.

İkindi namazı ikindi vakti girdikten sonra 8 rekat olarak kılınan bir namazdır. Günde beş vakit olarak kılınan namazdan üçüncüsü olarak kılınır. 4 rekatını sünnet olarak kılmak gerekir. Kalan 4 rekatı da yine farz olarak kılmanız önemlidir.

İkindi Namazı Kılınışı

İkindi namazını kılarken her rekatta okuyacağınız duaları bilmeniz gerekir. Aynı zamanda niyet de namaz sırasında önemli konulardan biridir. İkindi namazının kılınışı şu şekildedir:

İkindi Namazının 4 Rekat Sünnetinin Kılınışı

Sünnetinin Birinci Rekatı İlk olarak namaza niyet edilir. "Niyet ettim Allah'ım ikindi namazının dört rekat ilk sünnetini kılmaya." Denir. Allahu Ekber diyerek tekbir getirilir. Subhaneke duası okunur. Euzü Besmele çekilir ve Fatiha suresi okunur. Zamm-ı Sure okunur. Allahu Ekber denir ve Rükü'a eğilerek Subhaneke Rabbiyel Azim denir. Üç defa söylenmesi gerekir. Doğrulurken Semi Allahulimen Hamide, Rabbena Lekel Hamd denir. Daha sonra secdeye eğilmeniz gerekir. Secde de üç defa Sübhane Rabbiyel Ala denir. Secdede bu hareket iki defa tekrarlanır. Allahü Ekber denir ve kıyama geçilir.



Sünnetinin İkinci Rekatı Euzu besmele çekilir. Fatiha ve Zamm-ı Sure okunur. Allahu Ekber denir ve Rükü'a eğilmeniz gerekir. Bu kısımda Subhaneke Rabbiyel Azim üç defa söylenir. Ayağa doğrulurken Semi Allahülimen Hamide, Rabbena Lekel Hamd denir. Daha sonra Allahu Ekber denir ve secdeye gidilir. Secdede Subhaneke Rabbiyel Ala üç defa tekrarlanır. Bu hareket de iki defa tekrarlanır. Doğrularak oturulur. Burada Ettehiyatu okunur. Allahu Ekber denir ve kıyama geçilir. Üçüncü rekata başlanır.



Sünnetinin Üçüncü Rekatı Euzu besmele çekilir ve Fatiha suresi okunur. Ardından Zamm-ı sure okunur. Kur'an'dan bir sure okunması gerekir. Allah'u Ekber denir ve Rükü'a gidilir. Rükü'da Subhane Rabbiyel Azim üç defa tekrarlanır. Doğrulurken Semi Allahumen Hamide, Rabbena Lekel Hamd denir. Daha sonra secdeye gidilir. Üç defa Subhaneke Rabbiel Ala denir. İki defa hareket tekrar edilir. Allahu Ekber denir ve kıyama geçilir.



Sünnetinin Dördüncü Rekatı Euzu besmele çekilir. Fatiha ve Zamm-ı sure okunur. Allahu Ekber denir ve Rükü'a eğilinir. Rükü'da Subhane Rabbiyel Azim üç defa tekrarlanır. Doğrulurken Semi Allahümen Hamide Rabbena Lekel Hamd denir. Allahu Ekber denir ve doğrulur. Sonra secdeye gidilir. Secdede iki defa tekrar edecek şekilde üç defa Subhaneke Rabbiyel Ala denir. Oturulur. Ettehıyatü okunur. Allahümme Salli ve Barik duaları okunur. Rebbana duası okunur. İki tarafa selam verilerek ikindi namazının sünneti tamamlanır.



İkindi Namazı 4 Rekat Farzı Kılınışı

İkindi namazını tamamlayabilmek için 4 rekat farz kılmak gerekiyor. 4 rekat ikindi namazının farzı şu şekilde kılınır:

Farzının Birinci Rekatı

Namaza niyet ederek başlanır ve Allahu Ekber denilerek Tekbir alınır.

Subhaneke duası okunur

Euzü Besmele çekilir.

Fatiha okunur.

Zamm-ı Sure okunur.

Allahu Ekber denir ve Rükü'a eğilmeniz gerekir. Burada 3 defa Subhane Rabbiyel Azim denir.

Doğrulurken Semi Allahümen Hamide- Rabbena Lekel Hamd denir.

Daha sonra secdeye eğilmeniz gerekir. Secdeye arka arkaya iki defa eğilip doğrulmanız gerekir. Eğildiğinizde Subhanel Rabbiyel Ala üç defa söylenir.

İkinci rekata geçilir.

Farzının İkinci Rekatının Kılınışı Ayağa kalkarak Kıyama durmanız gerekir. Besmele çekilir ve Fatiha suresi okunur. Zamm-ı Sure okunması gerekir. Allah'u Ekber denir ve rükü'a eğilmeniz gerekir. Rükü'a eğildiğinizde üç defa Subhane Rabbiyel Azim denir. Doğrulurken de Semi Allahümen Hamide- Rabbena Lekel Hamd söylenir. Secdeye iki defa eğilmeli ve her eğilişte üçer defa Subhanel Rabbiyel Ala denmelidir. Oturulur ve Ettehiyyatu duası okunur. Diğer rekata başlanır.

Farzının Üçüncü Rekatının Kılınışı Ayağa kalkılır ve Kıyama durulur. Besmele çekilir. Fatiha okunur. Allah'u Ekber denilerek Rükü'a eğilinir. Subanel Rabbiyel Azim üç defa söylenir. Rükü'dan doğrulurken de Semi Allahümen Hamide- Rabbena Lekel Hamd denir. Allahu Ekber denir ve iki defa secdeye eğilinir. Üçer defa Subhane Rabbiyel Ala denir. Son rekata başlanır.

