İkisi de komada

Isparta'da, Süleyman Demirel Üniversitesi Psikoloji Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi olan Rabia Kallı (19), arkadaşı Hilal Topçu ile birlikte yurda doğru yürürken bir anda sokak köpeklerinin havlayarak üzerlerine geldiğini gördü. Korkuyla kaçarken yola fırlayan Kallı'ya A.Y.'nin kullandığı otomobil çarptı. İç organlarında kanama ve vücudunda kırıklar olan Kallı, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Arkadaşı Hilal Topçu, "El ele tutuşmuş yürürken, Rabia, 'Köpekler üzerimize geliyor, koş' deyip, can havliyle bir anda kendini yola attı" dedi. AntalyaSerik'e bağlı Belek Mahallesi'nde de geçen cumartesi sabahı köpekten kaçarken kamyonun çarpması sonucu ağır yaralanan ve sağ bacağı kesilen Mahra Melin Pınar da (9) yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor.