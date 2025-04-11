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Giriş Tarihi: 11.4.2025 12:18 Son Güncelleme: 11.4.2025 12:57

İkitelli'deki kimya deposunda yangın

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Milas Caddesi’nde bulunan kimya deposunda henüz bilinmeyen bir neden yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İHA
İkitelli’deki kimya deposunda yangın

Başakşehir, Ziya Gökalp Mahallesi'nde bulunan bir kimya deposunda yangın çıktı. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Ziya Gökalp Mahallesi Milas Caddesi'nde kimyasal maddelerin de bulunduğu depoda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kısa sürede depoyu saran yangın nedeniyle yoğun duman oluştu.


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Alevler, deponun bitişiğindeki alanda park halinde bulunan otomobillere de sıçradı.

Patlama seslerinin de duyulduğu yangının deponun çevresindeki kurbanlık satış alanı, benzin istasyonu ve doğal gaz tanklarına sıçramaması için önlem alındı.

Kurbanlık hayvanlar itfaiye ekiplerince tahliye ediliyor.

Polis ekipleri de patlama riskine karşı çevredeki vatandaşları bölgeden uzaklaştırdı.

Yangın nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu meydana geldi.

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İkitelli'deki kimya deposunda yangın
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