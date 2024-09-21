İkiz çocuklarından birinin babası başkası çıkmıştı! Esra Erol canlı yayında açıkladı: Sokak ortasında ölü bulundu

İKİZLERDEN BİRİ BAŞKASININ ÇIKMIŞTI

DNA testinin sonuçlarına göre Veysel, bebeklerden yalnızca birinin babası çıkmıştı. Dünyada nadir görülen bu sonuç herkesi şoke etmişti. Esra Erol da bir uzmana danışmıştı. Yayına bağlana uzman Uzman "Milyonda bir de olsa böyle şeylerle karşılaşabiliyoruz. 72 saat içinde döllenme gerçekleşirken ikinci bir birliktelik yaşanması gerekiyor." diyerek durumu anlatmıştı. Veysel'den boşanmak isteyen Betül'ü de Esra Erol boşamıştı ve herkes kendi yoluna gitmişti.