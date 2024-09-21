Haberler Yaşam Haberleri İkiz çocuklarından birinin babası başkası çıkmıştı! Esra Erol canlı yayında açıkladı: Sokak ortasında ölü bulundu
Giriş Tarihi: 21.9.2024 14:29 Son Güncelleme: 21.9.2024 14:34

İkiz çocuklarından birinin babası başkası çıkmıştı! Esra Erol canlı yayında açıkladı: Sokak ortasında ölü bulundu

Esra Erol'da programında geçtiğimiz yıl Türkiye'yi ekran başına kilitleyen olaylar yaşındı. Bunlardan biri de 11 yıllık eşinin kendisini başka bir kadınla aldattığını iddia ederek programa gelen Betül olmuştu. Veysel'in dini nikahlı yaşadığı kişi ile ikiz çocukları olmuş ve yapılan DNA testinde ikiz çocuklardan yalnızca birinin babasının Veysel olduğu belirlenmişti. Programın sonunda ise Betül ve Veysel boşandı. Bir yıl sonra ise Esra Erol, Veysel'in sokak ortasında ölü bulunduğunu açıkladı. İşte şoke eden ölümün detayları...

İkiz çocuklarından birinin babası başkası çıkmıştı! Esra Erol canlı yayında açıkladı: Sokak ortasında ölü bulundu

Son dakika haberi... Türkiye'nin en çok izlenen programlarından olan, Atv ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programında geçtiğimiz yıl çok konuşulan bir olay yaşanmıştı.

Geçtiğimiz yıl Esra Erol'a katılan Betül isimli bir kadın, eşi Veysel'in kendisini kandırarak başka şehre taşındığını ve orada Özge isimli bir kadınla dini nikahla evlendiğini söylemişti.

Esra Erol açıkladı! İkiz çocuklarından birinin babası başkası çıkan Veysel ölü bulundu!

Betül, 11 yıllık hayat arkadaşı ve Özge'nin ikiz bebekleri olduğunu TikTok'ta gördüğünü anlatmıştı. Kavgalar, itiraflar, şüpheler derken Veysel, ikiz bebeklerinin annesi Özge'den DNA testi istemişti.

İKİZLERDEN BİRİ BAŞKASININ ÇIKMIŞTI
DNA testinin sonuçlarına göre Veysel, bebeklerden yalnızca birinin babası çıkmıştı. Dünyada nadir görülen bu sonuç herkesi şoke etmişti. Esra Erol da bir uzmana danışmıştı. Yayına bağlana uzman Uzman "Milyonda bir de olsa böyle şeylerle karşılaşabiliyoruz. 72 saat içinde döllenme gerçekleşirken ikinci bir birliktelik yaşanması gerekiyor." diyerek durumu anlatmıştı. Veysel'den boşanmak isteyen Betül'ü de Esra Erol boşamıştı ve herkes kendi yoluna gitmişti.

SOKAK ORTASINDA ÖLÜ BULUNDU!
Aradan bir yıl geçtikten sonra Esra Erol canlı yayında üzücü bir haber açıkladı. Veysel'in sokak ortasında ölü bulunduğunu aktaran Erol, ölüm nedeninin henüz bilinmediğini söyledi. Erol, "Betül aşkından ölüyordu, Özge de 'Ben yuva kuracağım sen boşanmadığın için kuramıyorum' demişti.

Defalarca birbirlerini darp ettiler. Bu ilişki içerisinde yasaklı madde konusu da vardı. Biz Betül'le Veysel'in boşanmasını sağladık. Bugün tam 1 yıl sonra Veysel'le ilgili bir haber geldi. Veysel Yorulmaz, İstanbul'da sokak ortasında ölü olarak bulundu. Betül, eski eşin ölümünün şüpheli olduğunu iddia etti. 'Veysel'in ölümünden beni sorumlu tutuyorlar' diye bir cümle kurdu." dedi.

Yayına bağlanan Betül, şok yaşadığını Veysel'in amcasının oğlunun "Senin bedduan tuttu öldü" dediğini söyledi.

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İkiz çocuklarından birinin babası başkası çıkmıştı! Esra Erol canlı yayında açıkladı: Sokak ortasında ölü bulundu
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