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Giriş Tarihi: 2.5.2023 13:48 Son Güncelleme: 2.5.2023 14:03

İkiz doktorları eski damatları ayırdı! Annesinin ve kızkardeşinin cenaze namazını kıldırdı

Adana'da önceki gün eski damatları Uğur Doğan (45) tarafından bahçede yufka ekmek yaparken tabancayla öldürülen kayınvalide Şerife Yıldız (74) ile sağlık ocağında görevli doktor kızı Sümeyye Ergin (31) gözyaşları arasında toprağa verildi. Şiddetli geçimsizlik yüzünden 5 ay önce ayrıldığı eski eşinin annesi ile kardeşini öldürüp, kayınbiraderinin eşi Cennet Yıldız’ı (45) yaraladıktan sonra yaşamına son veren Uğur Doğan, Sarıçam ilçesi Kızılkaş köyünde defnedildi. Uğur Doğan’ın olayı gerçekleştirmeden önce kayınvalidesinin evine gidip eşi Rahime Yıldız’a “Sana akıl verenleri şimdi öldüreceğim” dedikten sonra katliamı gerçekleştirdiği iddia edildi. Ankara’da imam olarak görev yapan Ali Yıldız, annesinin ve kızkardeşinin cenaze namazını kıldırırken, “Acımız çok büyük. Binden fazla kişinin cenaze namazını kıldırdım ama ilk kez birinci derece yakınımın cenaze namazını ilk kez kıldırıyorum. Yükümüz çok ağır” demesi yürekleri yaktı.

Ziya RAMOĞLU Ziya RAMOĞLU
İkiz doktorları eski damatları ayırdı! Annesinin ve kızkardeşinin cenaze namazını kıldırdı

Adana'nın Sarıçam ilçesi Akkuyu Mahallesi'nde 1 Mayıs'ta yaşanan olayda 3 çocukları olan Rahime – Uğur Doğan çifti 5 ay önce şiddetli geçimsizlik yüzünden resmi olarak boşandı. Rahime Yıldız 3 çocuğu ile birlikte annesi Şerife Yıldız'a yakın olan bir yerde yaşamaya başladı. Uğur Doğan çocuklarını görmek için eski eşinin evine gitti.

Çocukların "Annemiz anneanneme gitti" demesi üzerine Doğan, çocuklarını otomobile bindirip eski kayınvalidesinin evine doğru yola çıktı. Doğan, kayınvalidesinin evine yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta çocuklarını araçtan indirdi yoluna devam etti.

Şerife Yıldız'ın evine gelen eski damat bahçede ayrıldığı eşi Rahime Yıldız ile tartıştıktan sonra "Sana akıl verenleri şimdi öldüreceğim" dedikten sonra ruhsatsız tabancasını çıkartıp ardı ardına tetiğe bastı.

TOPRAĞA VERİLDİLER

Bahçede yufka ekmek yapan Şerife Yıldız, Sümeyye Ergin ve Cennet Yıldız'ı vurduktan sonra evin içine girerek intihar etti. Şerife Yıldız ile kızı Sümeyye Ergin olay yerinde yaşamını yitirirken, Cennet Yıldız hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Anne ve kızının cenazeleri yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu morgundan alındıktan sonra gözyaşları arasında Akkuyu mezarlığında toprağa verildi. Saldırıdan sonra hayatına son veren Uğur Doğan ise yakınları tarafından Kızılkaş köyünde defnedildi.

İKİZİ DE DOKTOR

Öte yandan; 3 ay önce öğretmen Ramazan Ergin ile dünyaevine giren ve sağlık ocağında aile hekimi olarak görev yapan Sümeyye Ergin'in ikizi olan Fatih Yıldız'ın da uzman doktor olduğu öğrenildi. Sümeyye Ergin'in eşinin Adana'ya atama beklediği öğrenildi.

"YÜKÜMÜZ ÇOK AĞIR"

Ankara'da görev yapan 14 yıllık imam Ali Yıldız, annesi ile kız kardeşinin cenaze namazını kıldırırken gözyaşlarına hakim olamadı. Namazdan önce konuşma yapan Yıldız, "Acımız çok büyük. Bugüne kadar binden fazla cenaze namazı kıldırttım ama ilk kez birinci derece yakınımın cenaze namazını kıldırıyorum Yükümüz çok ağır.

Annemi de kızkardeşimi de çok seviyorum. Haklarınızı helal edin" dedi. Yıldız, gözyaşları arasında anne ve kız kardeşinin cenaze namazını kıldırdı. Helallik alınmasının ardından Şerife Yıldız ile kızı Sümeyye Ergin, yan yana defnedildi.

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İkiz doktorları eski damatları ayırdı! Annesinin ve kızkardeşinin cenaze namazını kıldırdı
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