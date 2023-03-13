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Giriş Tarihi: 13.3.2023

İkiz kardeşinden akıl almaz oyun

Dilek YAMAN DEMİR Dilek YAMAN DEMİR
İkiz kardeşinden akıl almaz oyun
İstanbul Ümraniye'de ikamet eden 62 yaşındaki Sadi U.'nun evine geçtiğimiz aylarda icralık olduğuna dair bir tebligat geldi. İcra takibine konu 100 bin liralık borçtan habersiz olan Sadi U., hakkındaki icra takibi dosyasına baktığında kimlik bilgilerinin ve tarafınca imzalanan bir senet gördü. İcra sahibi işletmenin yolunu tutan Sadi, işletmeden herhangi bir alışveriş yapmadığını ve icranın kendisiyle alakası olmadığını söyledi. İşletmeci ise senedi imzalayan kişinin kendisi olduğunu söyledi. İşletmecinin sözleri sonrası senedi imzalayarak alışveriş yapan kişinin Sadi'nin ikiz kardeşi Zihni'nin olduğu ortaya çıktı. Kardeşine durumu sorduğunda kimlik bilgilerini kullandığını ve kendisini Sadi olarak tanıtıp, borçlandığını itiraf etti. Zihni U., borcunu ödeyeceğini söyleyerek kardeşinden ve işletmeden özür diledi. İcraya konu olan senedin ilk taksidini ödeyen Zihni U., iddiaya göre borcun tamamını ödemediği için bu kez ikizinin evine haciz memurları geldi. Evdeki haciz sonrası borcunu ödemeyen ve kendisini mağdur eden kardeşini savcılığa ihbar eden Sadi, şikayetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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İkiz kardeşinden akıl almaz oyun
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