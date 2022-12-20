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Giriş Tarihi: 21.12.2022

İkiz kardeşler çetesinden 37 milyon liralık vurgun

İkiz kardeşler Rıdvan ile Kaan T.’nin yönettiği yasadışı bahis çetesi çökertildi. Rıdvan T. ile 26 kişi gözaltına alındı. Kardeşi Kaan T.’nin Makedonya’da olduğu belirlendi. Çetenin 37 milyon lira haksız kazanç sağladığı ortaya çıktı

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
İkiz kardeşler çetesinden 37 milyon liralık vurgun

İzmir Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 28 yaşındaki ikiz kardeşler Rıdvan ile Kaan T.'nin yönettiği 28 kişilik bahis çetesini 2 ay boyunca teknik takiple izledi. Polisler çetenin finansal hareketlerini mercek altına aldı. Şüphelilerin polise yakalanmamak için işsiz, ev hanımı ve öğrenci oldukları belirlenen kişiler adına banka, ödeme kuruluşları ve kripto para firmaları üzerinden hesaplar açıp para trafiği yürüttükleri belirlendi. Paravan şirket kurarak banka hesapları üzerinden yasadışı bahis paralarının transferlerini gerçekleştiren çete üyelerinin, suçtan elde ettikleri paraları ise ülkemizde temsilciliği bulunmayan yabancı banka ve ödeme kuruluşları hesaplarına ve kripto borsalarına gönderdikleri tespit edildi.



REZİDANSLARDA LÜKS YAŞAM
İkizlerden Kaan T.'nin suç çetesini yönetmek için Makedonya'da bulunduğu belirlendi. Şüphelilerin kısa süre içerisinde yasadışı bahisten yaklaşık 37 milyon lira haksız kazanç sağladığı ve rezidanslarda lüks bir yaşam sürdükleri tespit edildi. İzmir merkezli Aydın, Antalya, İstanbul, Erzurum, Eskişehir, Giresun, Muğla ve Sakarya'da olmak üzere 9 ilde eşzamanlı operasyon düzenleyen polis, 26 kişiyi gözaltına alındı. Kaan T. ile bir şüphelinin yakalanması için ise çalışmalar sürüyor.



Adreslere düzenlenen baskınlarda 331 bin lira, para sayma makinesi, başkalarına ait 175 banka kartı, 43 telefon, 10 laptop, 2 tablet, 2 USB bellek ve esrar maddesi ele geçirildi. Ayrıca şüphelilerin banka hesapları, kripto para hesapları ile suçtan elde edildiği tespit edilen lüks bir otomobile de el konuldu.



Çetenin elebaşlarından Kerem G.'nin kaleşnikoflu fotoğrafı dikkat çekti.

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İkiz kardeşler çetesinden 37 milyon liralık vurgun
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