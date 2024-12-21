İkiz kardeşleri çığ faciası ayırdı

Erzurum'da Palandöken Dağı'nda yüksek irtifa kampı yapan Judo Milli Takımı sporcuları dün sabah piste açık olmayan bölgede dağ yürüyüşü yaptıkları sırada çığ düştü. Sultan Sekisi bölgesinde milli sporcular ve antrenörün de olduğu 16 kişinin bunduğu bölgeye yaşanan olaya bölgedeki jandarma ve belediye ekipleri derhal müdahale etti. İtfaiye ve AFAD ekipleri de kısa sürede olay yerine ulaşarak çalışmalara katıldı. Çığ felaketi sırasında 11 kişi çığ altında kalmaktan kaçarak kurtulurken, kar kütlesi altında kalan 5 kişiden 16 yaşındaki milli sporcu Emre Yazgan ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Aralarında Emre Yazgan'ın ikizi Yunus Yazgan'ın da bulunduğu 4 yaralı Erzurum Şehir Hastanesi ve Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, yaralıları ziyaret edip geçmiş olsun dileğinde bulundu. Vali Çiftçi yaptığı açıklamada, "Başımız sağ olsun, 1 sporcumuz hayatını kaybetti, 4 yaralımız var. Olayı ilk haber aldığımız andan itibaren AFAD ekiplerimizi, JAK ekiplerimizi, sağlık ekiplerimizi bölgeye sevk ettik, maalesef tüm müdahalelere rağmen bir sporcumuzu kurtarmak mümkün olmadı" dedi. Olayın ardından olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığını bildiren Vali Çiftçi, "Olayın olması üzerine Cumhuriyet Başsavcılığımız hemen bir Cumhuriyet Savcımızı görevlendirdi. Olayla ilgili adli soruşturma şu anda başlamış durumda. Onun dışında biz de idari yönden bir soruşturma yürüteceğiz" dedi. Çiftçi, çığ hadisesinin olduğu yerin kayak merkezine bir kilometre mesafede bir nokta olduğunu kaydetti.Çığdan yaralı kurtulan Judo Milli Takımı sporculardan Hilmi Mucik, "AFAD geldi, 10 dakika kadar karın içinde durduk, gelen yardımla kardan çıkarıldık. Ama diğer arkadaşı zor bulduk, karın bayağı altındaydı, makinelerle buldular" ifadelerini kullandı. Bu arada çığ düşmesi sonucu yaralandıktan sonra Erzurum'daki iki hastanede tedavi altına alınan sporcular Ali Bozkurt, Hilmi Mucik, Berkay Aydın ve Yunus Yazgan, hastanelerdeki son kontrollerinin ardından taburcu edildi.Acı haber, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yaşayan Yazgan ailesine ulaştırıldı. Baba evinin önüne taziye çadırı kurularak aile yakınları taziye için bir araya geldi. Kocaeli Valisi İlhami Aktaş ve Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit, Yazgan ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Milli judocu Emre Yazgan'ın cenazesi, Kocaeli Gebze İlyasbey Camii'nde bugün kılınacak öğle namazını müteakip memleketi Trabzon'un Maçka ilçesine gönderilecek. Cenaze, Maçka ilçesine bağlı Yukarıköy Mahallesi'nde toprağa verilecek.