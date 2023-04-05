Haberler Yaşam Haberleri ‘İkiz plaka’ kullanan sürücüye 20 bin lira ceza
Giriş Tarihi: 6.4.2023

‘İkiz plaka’ kullanan sürücüye 20 bin lira ceza

‘İkiz plaka’ kullanan sürücüye 20 bin lira ceza
Edirne'nin Keşan ilçesinde ikiz plaka kullandığı tespit edilen kamyonet sürücüsüne 20 bin 302 lira ceza kesildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, plakalarındaki bazı harf ve rakam grupları kazınmış olan Ş.D. yönetimindeki kamyoneti Yukarı Zaferiye Mahallesi Mercan Caddesi'nde durdurdu. Ekipler yaptıkları incelemede Ş.D.'nin eşi N.D. üzerine kayıtlı kamyonete takılı olan ve bazı harf ve rakam grupları kazınmış olan plakanın başka bir araca ait olduğunu belirledi. Sürücü Ş.D. hakkında 'Resmi belgede sahtecilik' suçundan adli işlem başlatıldı, ayrıca trafik yönünden 20 bin 302 lira ceza uygulandı. Trafikten menedilen kamyonet otoparka çekildi. DHA

EN ÇOK OKUNANLAR

HDP'li Sırrı Sakık ihanet pazarlığını açık etti: Teröristbaşı Öcalan'a özgürlük planı
Son dakika! Başkan Erdoğan: Bay Kemal'in yapacağı iş ülkeyi terörün rotasına sokmaktır
Son dakika haberleri: Galatasaray Türkiye Kupası’nda şoku yaşadı! Nefes kesen maçta Başakşehir turladı… | İşte maçın özeti ve golleri
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Sabah Namazı Nasıl Kılınır - Sabah Namazı Kaç Rekat, Kadın ve Erkek İçin Farzı ve Sünnetinin Kılınışı Nasıl?
Kılıçdaroğlu'nun ortakları amaçlarını açıkladı: HDP'den skandal Türkçe ve Türklük çıkışı!
SON DAKİKA: Selami Şahin'in acı günü! Usta Sanatçı Selami Şahin kardeşini kaybetti!
İYİ Parti'de yaprak dökümü! Bir istifa haberi daha geldi...
SON DAKİKA: Kemal Kılıçdaroğlu kimler için ve neden 'Beni hayal kırıklığına uğrattılar' dedi? Mahmut Övür yazdı...
Son dakika! Başkan Erdoğan: İsrail'in Mescid-i Aksa saldırısı zulüm ve provokasyondur
ARKADAŞINA GÖNDER
‘İkiz plaka’ kullanan sürücüye 20 bin lira ceza
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA