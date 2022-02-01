İkiz plaka tesadüfü

İşadamı Barış E., İstanbul'da otoyolda seyir halindeyken eşine satın aldığı aracın plakasının aynısını, aynı marka başka bir araçta gördü. Araç sürüsüne durumu sorduğunda küfürlere maruz kalan iş adamı polis çağırdı. Aracın ruhsatsız ve plakanın ikiz plaka olduğu belirlenince, araç sürücüsü hakkında dava açıldı.
35 yaşındaki iş adamı Barış E., geçtiğimiz yaz evlendi. Barış E. evlendikten bir süre sonra eşi Dilek E.'nin kullanımı için bir araç satın aldı. Araç için emniyetten özel bir plaka satın alan Barış, 34 DLK .. plakalı aracın son iki rakamını da memleketinin plaka numarası olarak belirledi. 16 Kasım 2021 günü Barış E. ve eşi araçlarıyla D-100 karayolunda ilerlerken önlerinde seyreden aynı model ve marka aracın plakasının da kendilerinindiyle aynı olduğunu farketti. Çift, sıkışan trafikte aracın yanına geldiğinde şoför koltuğundaki sürücüye durumu sordu. Şahıs, küfürle karşılık verdi. Barış E., polisi arayarak durumu anlattı. Olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alınan şahıs, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Şahıs, aracın arkadaşına ait olduğunu gezmek için ödünç aldığını söyledi. İfadesi alındıktan sonra serbest bırakılan 29 yaşındaki İnan A. hakkında savcılıkça soruşturma başlatıldı.
SAHTE PLAKALI SÜRÜCÜ YARGILANIYOR
Soruşturmada aracın ruhsatsız ve sahte plaka ile kullanıldığı belirlendi. Araç sürücü İnan A. hakkında savcılıkça yürütülen soruşturma sonunda 'Sahtecilik' suçundan dava açıldı. İnan A., Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak.