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Giriş Tarihi: 20.4.2023

İkiz tenisçilerin adları ölümsüzleşti

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
İkiz tenisçilerin adları ölümsüzleşti
Asrın felaketinde Adana'da 7 katlı Saim Bey Apartmanı'nın yıkılması sonucu enkaz altında kalan Uğur Uçurum, eşi Gökçe Köse Uçurum ile 10 yaşındaki ikiz çocukları Yağız ve Yağmur yaşamlarını yitirdi. Adana Tenis, Dağ ve Su Sporları Kulübü (ATDSK) bünyesindeki uluslararası tenis akademisinin altyapısından yetişen lisanslı sporcuları olan Yağız ve Yağmur'un adları, 'ikiz kort' olarak adlandırılan 2 kapalı korta verilerek ölümsüzleştirildi. İkiz tenisçilerin fotoğraflarıyla kortların girişine özel pano yapıldı. ATDSK Başkanı Ali Refah Keskin "Yağız ve Yağmur'u kulübümüzde ebediyen yaşatacağız" dedi.

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İkiz tenisçilerin adları ölümsüzleşti
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