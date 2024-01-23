İkizler anne karnında operasyonla hayata tutundu

Antalya'da yaşayan Sema Oğul'un karnındaki ikizlerine, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İnanç Mendilcioğlu tarafından ikizden ikize transfüzyon sendromu tanısı kondu. Tek yumurta ikizi olan bebekler, bu rahatsızlık nedeniyle birbirinden kan çalıyordu. Bunun üzerine Prof. Mendecioğlu ve Prof. Dr. Cem Sanhal hamileliğin 23. haftasında ikizlere anne karnında müdahale yaptı. Bu müdahaleyle hayata tutunan Alya Oğul ve Lina Oğul, bir hafta önce, 36. haftalıkken dünyaya geldi. İkizden ikize transfüzyon sendromunun tek yumurta ikizlerinin yüzde 15'inde görülebilen bir hastalık olduğunu söyleyen Mendecioğlu, "Eğer tedavi edilmezse bebeklerin kaybına, hayatta kalanlarda da nörolojik sekellere yol açıyor. Bebeklere, Türkiye'de sadece birkaç merkezde yapılan fetoskopik lazer fotokoagülasyon işlemi yaptık. Ardından takip ettik ve hastamız sağlıklı bebeklerini kucağına aldı" dedi.Anne Sema Oğul ise "İkizlerimiz birbirinden kan çalıyorlardı. Birinin suyu az, birinin suyu fazlaydı. Birinin kanı az, birinin kanı çoktu. Doktorlarımıza çok teşekkür ediyorum" dedi. Baba Şahin Oğul'da, "Hocalarımız, 'Gebeliği sonlandırmak ya da şansımızı deneyerek tedavi uygulamak zorundayız. Yüzde 40 şansınız var. Ameliyat başarılı olursa çocuklarınız yaşayacak' dediler. Denedik oldu" dedi.