Haberler Yaşam Haberleri İkizler Çetesi’ne ikinci operasyon: 6 tutuklama
Giriş Tarihi: 24.1.2023

İkizler Çetesi’ne ikinci operasyon: 6 tutuklama

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
İkizler Çetesi’ne ikinci operasyon: 6 tutuklama
İzmir Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ikiz kardeşler Rıdvan T. ve Kaan T. 'nin Makedonya'dan yönettiği bahis çetesine yönelik ikinci dalga operasyonu düzenlendi. İzmir merkezli Diyarbakır, Isparta, Mersin ve Van illerinde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 16 kişiden 6'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi. 9 şüpheliye elektronik kepçe takıldı, 1 kişi de emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Firarı olan 2 kişiyi yakalama çalışmaları ise devam ediyor. Çete üyelerinin yasadışı bahisten 37 milyon lira haksız kazanç elde ettikleri, rezidanslarda lüks bir yaşam sürdükleri tespit edildi. Çeteye yönelik ilk operasyonda 21 şüpheli gözaltına alınmış, aralarında Rıdvan T.'nin de bulunduğu 10 kişi tutuklanmıştı. Kaan T.'nin ise Makedonya'da arandığı öğrenildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA! Başkan Erdoğan'dan İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasına tepki: NATO konusunda bizden destek yok!
'Karne hediyesi et' çarpıtması! O anne de konuştu: Evimiz arabamız var, yoksul değiliz
Bakan Adil Karaismailoğlu duyurdu! İstanbul'da hangi metro hatları açılacak?
Habertürk'ten bilinçli algı operasyonu! 'Karne hediyesi et' yalanında anne tüm gerçeği açıkladı: Çocuğumun kulağına fısıldayıp söylettiler
EYT’liler önce e-devlet’e girmeli!
SON DAKİKA: Bakan Nebati'den EYT açıklaması
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Eski İtalya Başbakanı Romano Prodi’den Türkiye’ye övgü dolu sözler: Çok güçlü bağımsız duruşu var
Balıkesir'de 3 doktor anestezi doktorunu hastanelik etti
Üniversiteli gence burs tuzağı
ARKADAŞINA GÖNDER
İkizler Çetesi’ne ikinci operasyon: 6 tutuklama
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA