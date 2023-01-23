İkizler Çetesi’ne ikinci operasyon: 6 tutuklama

İzmir Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ikiz kardeşler Rıdvan T. ve Kaan T. 'nin Makedonya'dan yönettiği bahis çetesine yönelik ikinci dalga operasyonu düzenlendi. İzmir merkezli Diyarbakır, Isparta, Mersin ve Van illerinde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 16 kişiden 6'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi. 9 şüpheliye elektronik kepçe takıldı, 1 kişi de emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Firarı olan 2 kişiyi yakalama çalışmaları ise devam ediyor. Çete üyelerinin yasadışı bahisten 37 milyon lira haksız kazanç elde ettikleri, rezidanslarda lüks bir yaşam sürdükleri tespit edildi. Çeteye yönelik ilk operasyonda 21 şüpheli gözaltına alınmış, aralarında Rıdvan T.'nin de bulunduğu 10 kişi tutuklanmıştı. Kaan T.'nin ise Makedonya'da arandığı öğrenildi.