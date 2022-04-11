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Giriş Tarihi: 12.4.2022

İkizlere iki yıl arayla kalp kapağı ameliyatı

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
İkizlere iki yıl arayla kalp kapağı ameliyatı
81 yaşındaki tek yumurta ikizleri Yurdagül Güneşli ve Yurdanur Evran kardeşlerin ortak hastalıkları şeker ve tansiyona kalp kapağı darlığı da eklendi. İkizlerin kalp kapakları, iki yıl arayla kasıktan girilerek yapılan ve göğüs kafesinin kesilmediği TAVI ( Trans Aortik Valve İmplantasyonu) işlemiyle değişti. Yurdagül Güneşli 2020'de Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde, Yurdanur Evran ise geçen hafta Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ameliyat oldu. İkizler, sağlık personellerine teşekkür etti.

'BİRBİRİMİZİ HİSSEDEBİLİYORUZ'
Neşesiyle hastane personeline keyifli günler yaşatan ve teşekkürünü söylediği sanat müziği şarkılarıyla dile getiren Yurdanur Evran, "İkizimle, birbirimizin duygularını hissedebiliyoruz. Bazen içime bir sıkıntı çöküyor, ikizimi arıyorum, onun da canının sıkkın olduğunu öğreniyorum. Sağlıkta da kaderimiz aynı çizgide ilerliyor" dedi.

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İkizlere iki yıl arayla kalp kapağı ameliyatı
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