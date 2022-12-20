İkizlerin yönettiği 28 kişilik bahis çetesi çökertildi

REZİDANSLARDA LÜKS YAŞAM

Yasa dışı bahis organizasyonunun ikiz kardeşler tarafından yönetildiği, kardeşlerden Kaan T.'nin suç çetesini yönetmek için Makedonya'da bulunduğu anlaşıldı. Şüphelilerin yasa dışı bahisten elde ettikleri kazanç ile rezidanslarda lüks bir yaşam sürdürdükleri ve bu suçtan yaklaşık 37 milyon lira haksız haksız kazanç sağladıkları belirlendi. İzmir merkezli Aydın, Antalya, İstanbul, Erzurum, Eskişehir, Giresun, Muğla ve Sakarya'da olmak üzere 9 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 26 çete üyesi yakalanarak gözaltına alındı.