İkizlerin yönettiği yasa dışı bahis şebekesine operasyon: Kazançları dudak uçuklattı!

Suçtan kazanılan paraların ise yabancı ülkelerdeki banka ve ödeme kuruluşları hesaplarına ve kripto para varlıklarına dönüştürdükleri tespit edildi. Bahis şebekesinin ikiz kardeşler Rıdvan T. ve Kaan T. tarafından yönetildiği belirlendi. Kardeşlerden Kaan T.'nin suç şebekesini yönetmek için Makedonya'da olduğu ve elde edilen gelirlerle şüphelilerin lüks bir yaşam sürdükleri de tespit edildi. Şüphelilerin bu şekilde yaklaşık 37 milyon lira haksız kazanç sağladıkları da ortaya çıktı.