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Giriş Tarihi: 21.5.2023

İkizlerini depremde kaybetti 12 bin çocuğa umut verdi

İzmir’de depremde 15 yaşındaki ikizleri Sayra ve Çınar’ı kaybeden Tülin Batmaz, kurduğu Sayra Çınar Vakfı’yla 2.5 sene içerisinde 12 bin çocuğa yardım eli uzattı

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
İkizlerini depremde kaybetti 12 bin çocuğa umut verdi
İzmir'de 30 Ekim 2020'de meydana gelen depremde ikiz çocukları Sayra ve Çınar Alpgündüz'ü kaybeden Tülin Batmaz, sosyal sorumluluk projeleri için kurduğu Sayra Çınar Vakfı'yla gönüllere dokunuyor. Batmaz, bugüne kadar yaptıkları çalışmaları ve geleceğe dönük planlarını SABAH'a anlattı:
Vakfı ikizlerimin doğum günü olan 12 Şubat'ta kurduk. Sayra ve Çınar diğer çocukların yarınları olabilmek için 12 Şubat'ta yeniden doğdu. Acımız çok büyük. Bu büyük acının toplumsal faydaya dönüşmesinin bir örneği için vakıf kurduk. Hedefimiz vakıf çatısı altında Sayra ve Çınar'ın bu dünyada yaptıkları iyilikleri sonsuz geleceğe taşımak.



Yurtiçinde ve yurtdışında 12 bin çocuğun hayatına dokunduk. Afrika'da 30 su kuyusu açtık. Bir hatıra ormanı yaptık. Bin çocukla birlikte İzmir Kemalpaşa yolu üzerinde fidan diktik. Afet bölgesine 3 tane yardım TIR'ı gönderdik. Bayramda 1453 çocuğumuzu giydirdik. 2 bin 183 çocuğa ayakkabı, 250 çocuğa terlik, 250 çocuğa sırt çantası aldık. Şehrimize gelen depremzede çocuklara da farklı dokunuşlar yaptık. "sayracinarvakfi. com.tr" isimli sitemizde bağış yap butonumuz var. Ayrıca sitemizi e-ticarete dönüştüreceğiz.

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İkizlerini depremde kaybetti 12 bin çocuğa umut verdi
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