Iklığın son ustası hayatını kaybetti

Antalya'da kabak kemanenin atası olarak bilinen yörüklerin geleneksel çalgısı olan ıklığın son ustası olarak bilinen Emin Kök (85), hayatını kaybetti. Iklığı yapan ve çalma konusundaki ustalığıyla tanınan Emin Kök yörük kültürünün simge isimlerinden biri idi. Tarihçilerin ve edebiyatçılar "Yörüklerin Türkistan'dan Anadolu'ya yankılandırdığı bir ses, Dede Korkut'un iki telli oklu kopuzu olarak adlandırdığı ıklığın son ustasının ölümü üzüntü yarattı.

O BİR OZANDI

Emin Kök ıklığı tek yapan usta olmanın yanında onu en iyi çalan kişi olduğu kaydedildi. Toros dağlarında ve yaylalarında ozanlaşmış olan Emin Kök'ün hayatı BBC'de kısa haber belgeseli olmuştu. Hayatını sürdüğü Serik'in Demirciler Mahallesindeki komşuları "Bugün o da göçünü tamamladı. Iklığı yanından ayırmazdı. Yarın yaylasına göçecek gibi beklerken, büyük bir mirası ve yükü taşıyarak aramızdan ayrıldı." diyerek üzüntülerini dile getirdi. Emin Kök'ün cenazesi Demirciler Mahalle mezarlığında 26 Ocak 2025 öğle namazına müteakip toprağa verilecek.