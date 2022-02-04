İklim değişikliğiyle mücadeleye ‘Geleceği Yazan Kadınlar’ın eli değdi

Kadın istihdamında Türkiye'deki en önemli girişimlerden biri olan Geleceği Yazan Kadınlar Projesi, İklim Fikir Maratonu ile farklı bir boyut kazandı. Turkcell ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Turkcell Akademi ve TOBB Kadın Girişimciler Kurulu iş birliğinde gerçekleşen, iklim değişikliğine yönelik teknolojik çözümlerin yarıştığı Geleceği Yazan Kadınlar İklim Fikir Maratonu'nun ödül töreni, Turkcell Küçükyalı Plaza'da düzenlendi. Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Aksu ev sahipliğinde gerçekleşen törene; projede önemli desteği bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan Hanımefendi, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, TOBB Başkanı Dr. Rifat Hisarcıklıoğlu ve Turkcell Yönetim Kurulu Üyesi Figen Kılıç katıldı.

Törende, jüri değerlendirmelerinin ardından ödül almaya hak kazanan projeler açıklandı. Finali ilk sırada TeknoTeam projesiyle Hüsne Temur, Nimet Özmeral ve Semanur Erbay tamamladılar. İkinci sırada Mapla projesiyle Merve Atalay, üçüncü sırada ise CH+.ai projesiyle Fatma Aouani Çöpoğlu yer aldı.

Geleceği Yazan Kadınlar İklim Fikir Maratonu yarışmasında 'Enerjinin Verimli ve Yenilenebilir Kullanımı', 'Atık Yönetimi', 'Karbon Ayak izi Yönetimi' ve 'Sürdürülebilir Tarım' temalarında geliştirilen fikirler yarıştı. Adaylara ayrıca ön değerlendirme sürecinde iklim değişikliği eğitimi de verildi.

Turkcell ve TOBB tarafından atanan mentorlardan yarı final süreci boyunca projeleri için teknoloji ve girişimcilik alanlarında özel danışmanlık desteği alan yarışmacılar, aynı zamanda özel eğitim toplantılarına katılarak yapay zeka ve bulut yazılım teknolojileri, yaratıcı iklim değişikliği çözümleri, fikirleri iş modeline dönüştürme ve etkili sunum teknikleriyle ilgili konularda uzman konuşmacılardan eğitimler aldı.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE TEKNOLOJİK ÇÖZÜMLER

Maraton boyunca aldıkları eğitimlerle fikirlerini geliştiren yarışmacılar, önerdikleri yenilikçi projelerini TOBB ve Turkcell yöneticilerinden oluşan jüriye sunarak yarı final sürecini tamamladı. Mentorların özverili katkılarıyla fikirlerini geliştiren yarışmacılardan gelen 5 proje, ayrıntılı değerlendirmeler sonunda finale kaldı. Atıklardan doğada çözünebilir plastik üretiminden karbon ayak izini azaltmaya yönelik oyunlaştırılmış mobil yazılıma, tekstil atıklarını geri dönüştürerek yeniden modaya kazandıracak mobil uygulamadan biyogaz tesislerinin verimliliğini artıracak yapay zeka tasarımına kadar geniş yelpazede çözümler üreten fikirlerden oluşan projeleri titizlikle inceleyen jüri, finalde ödül kazanan üç yarışmacıyı belirledi.

EMİNE ERDOĞAN: "YEŞİL EKONOMİYE GEÇİŞ, ANCAK KADINLARIN YÜKSEK ORANDAKİ KATILIMIYLA MÜMKÜNDÜR"

Törende bir konuşma yapan Emine Erdoğan, şunları söyledi: "İklim değişikliği, hayatımızın her alanını etkiliyor. Ekonomi, teknoloji, tarım, gıda, su kaynakları, sağlık ve turizm gibi alanlar bu etkiden büyük oranda payını alıyor. 21'inci yüzyılda ekonomi, kalkınma ve enerji gibi alanlar, ağırlıklı olarak çevre politikalarıyla şekillenmek zorunda. Çünkü insanlığın geleceğe adım atabilmesi, iklim değişikliği ile verdiğimiz mücadeleyi kazanmamıza bağlı. Özellikle kadınların bu sürece katılmalarını çok önemsiyorum. Doğanın bozulmasından ve olumsuz çevre koşullarından tüm dünyada en çok kadınlar etkileniyor ama aynı anda, fırsat verildiğinde doğayı kurtaracak olan da yine kadınlardır. Dolayısıyla yeşil ekonomiye geçiş, ancak kadınların yüksek orandaki katılımıyla mümkündür. Kadınlar, yaşanabilir ve sürdürülebilir bir çevredeki hayati rollerinin farkına vardıkça dünyanın günden güne iyileşeceğine inanıyorum. Geleceği Yazan Kadınlar Projesi, bugüne kadar birçok kadının hayatını değiştirdi. Kadınların yarışmaya gönderdiği bunca proje beni ümitvar kıldı. Kadınların teknoloji dünyasına 'tasarlayanlar' olarak katılması için uzun zamandır büyük emek veren Turkcell'e, TOBB'a ve TOBB Kadın Girişimciler Kurulu'na şükranlarımı sunuyorum. Derece alan almayan tüm proje sahiplerini can-ı gönülden tebrik ediyorum. Her projenin bir gün mutlaka hayata geçmesini ve insanlığın yaşanabilir bir geleceğe adım atmasına vesile olmasını diliyorum. İnanıyorum ki bu çabanın meyvesini güzel bir gelecek olarak toplayacağız."

DERYA YANIK: "PROJEYLE, KIZ ÇOCUKLARININ GELECEĞİ YAZAN KADINLAR'A DÖNÜŞMELERİNİ İSTİYORUZ"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, yaptığı konuşmada "Teknolojinin hızlı gelişmesinin doğurduğu imkanlar, hepimizi doğrudan etkiliyor. Bu noktada bizlerin de sosyal adaleti ve toplumsal refahı sürdürebilmek adına yeni stratejiler geliştirmemiz gerekiyor. Bu noktada nüfusumuzun yarısını oluşturan kadınların bu alanda da ve bilgi üretim süreçlerine dahil olmasının büyük önem arz ettiğini düşünüyoruz. İşte Geleceği Yazan Kadınlar Projesi bu aşamada daha da kıymetleniyor.

Dünyada okuryazarlık sayısı itibarıyla bile kız çocuklarının son derece geride, dezavantajlı olduğu bir durumda biz, günümüz Türkiye'sinde Geleceği Yazan Kadınlar projesini oluşturuyoruz ve Geleceği Yazan Kadınlar'a dönüşmelerini istiyoruz. Bunun, hepimizin burada bulunan ve bulunmayan pek çok paydaşın ama her şeyden önemlisi Sayın Cumhurbaşkanımızın ve çok kıymetli Hanımefendinin kadınlara inanmasıyla, onları hayatın her alanında; sosyal hayatta, siyasal hayatta, eğitim hayatında, istihdam hayatında görmek istemeleri ve bunu teşvik etmeleriyle doğru orantılı olduğunu düşünüyorum.

Teknolojinin hayatın her alanına sirayet ettiği bu dönemde, iyi bir uygulama örneği olan Geleceği Yazan Kadınlar Projesi'nin hayata geçirilmesinde emeği geçen TOBB, Turkcell ve Türkiye'nin Girişimci Kadın Gücü grubuna teşekkür ediyorum. Şimdiden geleceği yazmaya başlayan, öncü çalışmalarıyla ödül kazanan kadınları gönülden tebrik ediyorum" dedi.