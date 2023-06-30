İklim değişikliklerinin izleri, Kıbrıs mağaralarından gün yüzüne çıkarılıyor

YDÜ'nün parçası olduğu uluslararası proje ile Kıbrıs'ta son 900 yılda iklim değişikliği, peyzaj gelişimi ve hastalık oluşumları arasındaki ilişki ortaya çıkarılacak. Almanya, Fransa, Lübnan, Güney Kıbrıs ve Kuzey Kıbrıs'tan bilim insanlarını bir araya getiren proje, Kıbrıs adasının son 900 yılını inceleyerek; iklim değişikliği, peyzaj gelişimi ve hastalık oluşumları arasındaki etkileşimi çözmeye çalışacak.

YDÜ Ziraat Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Kıbrıs Herbaryum ve Doğa Tarihi Müzesi Müdürü Prof. Salih Gücel'in de yer aldığı proje ekibi, 7-9 Haziran 2023 tarihlerinde Fransa Rouen'de bir araya gelerek, ellerindeki verileri değerlendirdikleri ara dönem toplantısı gerçekleştirdi. Yapılan bilimsel çalışmalar, Yakın Doğu'daki hidrolojik dalgalanmaların savunmasız toplumlar için zorlayıcı olduğunu gösterdi. Kıbrıs'ta 12'inci yüzyıldan beri birkaç dönem kuraklık, kıtlık ve veba salgınları gibi hastalıkların yayıldığını gösterdi. Adada endemik olarak sıtmanın da 20'inci yüzyılın başında başlıca ölüm nedenlerinden biri olduğunu ortaya koyuldu.

Projede yer alan bilim insanlarından Yakın Doğu Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Kıbrıs Herbaryum ve Doğa Tarihi Müzesi Müdürü Prof. Dr. Salih Gücel, birçok ülkeden bilim insanını bir araya getiren uluslararası projeyi, Doğu Akdeniz'deki arazi kullanımı ve salgınlarda iklim değişikliklerinin etkisinin anlaşılmasına değerli bir katkı olarak tanımladı. Prof. Dr. Gücel, "Proje ile ortaya çıkacak bu veritabanı, gelecekte yapılacak araştırmalar için de önemli bir kaynak olacak" dedi.