İklim krizi yangın rejimini değiştirdi

YETERİNCE TOHUM OLUŞTURAMADI

İklim krizinin ekolojik açıdan zararının etkilerini gördüklerini aktaran Gökhan Ergan, yeni oluşturulan orman sahalarındaki çam kozalaklarının tohum oluşturamadıklarını kaydetti. Ergan, "Kozalaklar olgunluk yaşlarına gelince açılmayıp, yangın oluncaya kadar kapalı kalıyorlar, 3 yıl, 4 yıl hatta daha uzun süreler. Bu sayede meydana gelen yıkım karşısında popülasyonlarının geleceğini garantilemiş oluyorlardı. Taaa kii kendi ellerimizle iklim krizini yaratıncaya kadar. Bu yıl yanan alanların bazılarında, 10-20 yıl önce oluşturulmuş orman sahalarının, yeterince kozalak ve tohum oluşturamadan yandığını gördük. Türlerin yangınlar karşısında adaptasyonları olsa da, artık yangın rejimini değiştirdik. Yangınlar sıklaşıyor, büyüyor ve şiddetleniyor. Annemin dediği gibi, 'yangın, sel, hastalık, bu insanlar kıyametin geldiğini daha nasıl anlayacaklar' İklim krizi için mücadele etme ve baskı oluşturma vaktidir" ifadelerini kullandı.