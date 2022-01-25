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Giriş Tarihi: 25.1.2022 11:11 Son Güncelleme: 25.1.2022 11:33

İklimlendirme sistemi ile kenevir yetiştiren bir kişi yakalandı

YASER ÇAPAROĞLU YASER ÇAPAROĞLU
İklimlendirme sistemi ile kenevir yetiştiren bir kişi yakalandı

Hatay’daki evinde iklimlendirme yöntemi kullanarak sera sistemiyle hint keneviri yetiştiren bir kişi yakalandı. Evde yapılan aramada ayrıca Helenistik, Roma ve Bizans dönemlerine ait 481 adet sikke, 114 adet yüzük, 2 adet metal bilezik, 9 adet mızrak ucu, 6 vazo, 1 metal çanak ve 2 adet hayvan figürü görünümlü metal obje ele geçirildi.

Hatay Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, antakya7nın Kışlasaray mahallesinde bulunan bir eve düzenledikleri operasyonda gördükleri karşısında şaşkına döndü. Evinin bir odasını teknolojik aletlerle donatarak iklimlendirme yöntemi ile seralarda hent keneviri yetiştirildiğini gören narkotik polisi ilk defa böyle bir şeyle karşılaşmanın şaşkınlığını yaşadı. Odadaki Kenevir yetiştirmede kullanılan iklimlendirme sistemindeki araç ve gereçlerle birlikte boyları 15 cm ile 1 metre arasında değişen 36 kök hint kenevirine, 240 gram esrara, el koydu.

Evde yapılan aramada ayrıca Helenistik, Roma ve Bizans dönemlerine ait 481 adet sikke, 114 adet yüzük, 2 adet metal bilezik, 9 adet mızrak ucu, 6 vazo, 1 metal çanak ve 2 adet hayvan figürü görünümlü metal obje ele geçirildi.

Olayla ilgili ev sahibi M.T. yakalanarak gözaltına alındı.

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İklimlendirme sistemi ile kenevir yetiştiren bir kişi yakalandı
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