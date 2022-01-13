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Giriş Tarihi: 13.1.2022 13:56 Son Güncelleme: 13.1.2022 14:02

İKO’da seçim heyecanı

Muhammed UZUN Muhammed UZUN
İKO’da seçim heyecanı

İstanbul Kuyumcular Odası'nda seçim heyecanı yaşanıyor. Oda seçimlerine "Birlik Grubu- Birlikte Yeniden" sloganıyla hazırlanan İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı ve Adayı Mustafa Atayık, pandemi ve kapanmalar nedeniyle yarım kalan projelerin yeni dönemde hayata geçirileceğinin müjdesini verdi.

4 bin üyesi bulunan ve Türk kuyumculuk sektörünün büyük bir kısmını temsil eden İstanbul Kuyumcular Odası'nda (İKO) seçim heyecanı yaşanıyor.

SON SAATLERE GİRİLDİ

Seçime saatler kala mevcut başkan Mustafa Atayık ve Norayr İşler, İKO başkanlığı için yarışacak. Kuyumcuları yönlendirmek için medya ve tanıtım faaliyetlerini aktif bir şekilde kullanan 2 aday, son saatlere kadar ikna çalışmalarını sürdürdü.



PANDEMİ NEDENİYLE YARIM KALDI

İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı ve Adayı Mustafa Atayık, oda seçimlerine "Birlik Grubu- Birlikte Yeniden" sloganıyla hazırlandı.
4 yılın muhasebesini yapan İKO Başkanı Atayık; pandemi ve kapanmalar nedeniyle yarım kalan projelerin yeni dönemde hayata geçirileceğinin müjdesini verdi.

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İKO’da seçim heyecanı
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