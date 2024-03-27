İkrah Ne Demek? Hukukta İkrah Ne Anlama Gelir?

Tanımı kısaca "haklar" olan hukukta kendi alan yazınına uygun olarak birden fazla terim anlamlı sözcüğe sisteminde yer vermektedir. Bu terim anlamlı sözcükler hukuk sisteminde bazı durumlara tanımlama ve açıklama getirirken, hizmet ettiği toplumun sistemi anlamasını da kolaylaştırmaktadır. Hukuk alanında ele alacağımız ikrah ne demek sorusu bu bağlamda irdelenirken yine hukukta ikrah ne anlama gelir, konusu da kavramın hukukta nasıl bir karşılık bulduğunu açıklar.

İkrah Ne Demek?

İkrah sözlükte anlam olarak "istememek" ya da "rızâ göstermemek" anlamında kullanılan kürh (kerh) sözcüğü kökünden türeyerek ikrâh halini almış ve de anlam olarak "kişiyi razı olmadığı bir işi yapmaya zorlamak anlamına" gelmektedir. Kısaca sade bir şekilde anlatacak olursak bir kişiyi istemediği bir şeyi zorlayacak şekilde yaptırmak, kişinin o şeyde rızasının olmamasıdır.

Hukukta İkrah Ne Anlama Gelir?

Alan yazında hukuki işlem; hukuk sisteminde kesinlikle belirlenen koşullar ve şartlar içinde bireyin arzu ettiği amaçlara uygun hukuki sonuçlar doğuracağını kabul ettiği bir irade beyanıdır. Buradaki irade noktasında asıl önemli olan nokta kişinin öne sürdüğü özgür irade beyanıdır. İrade beyanı hukuki işlemdeki asıl kurucu unsurdur. Bu nedenle hukuki işlemin asıl amacına ve ulaşması için geçerli olan bir hukuki sonuç doğurabilmesi için hukuki işlemi yapan kişi ya da kişilerin iradelerini hukuki sonuca uygun şekilde ortaya koyması gerekir.

Fakat çeşitli nedenlerden ötürü kişinin hukuki işlem iradesi hukuki işlemin oluşumunda ya da açıklanması aşamasında sakatlanabilir. Bu sakatlığa ise kişinin iradesinin özgür biri biçimde ortaya koyulmadığını ya da gerçek bir iradeye uygun bir şekilde açıklanmadığını göstermektedir. Sakatlanan bu irade bozukluğu sonucu da kişinin kokutulması, yanılması ve kandırılması sonucu hukuki işlem geçersiz sayılmaktadır. Bu duruma hukukta ikrah denilmektedir. Hukukta ikrah(korkutma); Bir kişinin kendi iradesi ile yapmak istemediği hukuki bir işlemi kendisi yapmadığı halde bu hukuki işlemi kendisinin ya da yakınlarından(akraba, komşu vb.) birinin zarara uğratılacağı tehdidi, korkutması ve aldatması ile yapması hâlinde ortaya çıkan durumdur.