‘İkramiye kazandınız’ diyerek 394 bin euro dolandırdılar

İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri "İkramiye kazandınız" diyerek Almanya vatandaşlarını 394 bin euro dolandıran bir çeteyi çökertti. Ekipler çetenin, numaralarına ulaştıkları Almanya'da yaşayanları arayıp kendilerini 'polis' veya 'memur' olarak tanıtıp piyangodan ikramiye kazandıklarını söylediğini tespit etti. Çete "İkramiyenizi alabilmeniz için farklı bir banka hesabı açmanız gerekiyor" diyerek mağdurların paralarını kendi açtırdıkları hesaplarına havale ettirdi. Ardından hesapları boşalttı. Alman polisiyle irtibata geçen İstanbul polisi İstanbul, Rize, Tokat, Şanlıurfa ve İzmir'de eşzamanlı operasyon düzenledi. Gözaltına alınan 28 kişiden biri tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest kaldı.