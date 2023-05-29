Tutukluk yapan silahla kendini öldürdü

Trabzon'da, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci oylaması sonrası kutlamalarda, havaya ateş açarken tutukluk yapan silahını kontrol eden Yakup Hendem (75), tabancanın ateş almasıyla kendini vurdu. Hendem, götürüldüğü hastanede yaşamını yitirirken, kentin farklı ilçelerindeki kutlamalarda ateşlenen silahlardan çıkan mermilerin isabet ettiği 1'i çocuk 4 kişi yaralandı. Polis, 4 kişinin yaralanmasına neden olan silahları ateşleyenleri tespit etmek için çalışma başlattı. Artvin'in Şavşat ilçesindeyse oy sayımı esnasında fenalaşarak kalp krizi geçiren parti görevlisi Meydan Kaya (60), hayatını kaybetti.