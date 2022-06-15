İl içi ve iller arası yer değiştirme takvimi MEB: Öğretmen tayin başvuruları ne zaman yapılacak?

İller arası isteğe ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirmelerde başvuruların Temmuz ayında alınacağı açıklanmıştı. Pek çok sebepten ötürü alınacak olan yer değiştirme başvurularının kabul edilmesi ile onay süreci ise Ağustos ayının ilk haftası yapılacak. Bu noktada; "Öğretmen tayin başvuruları ne zaman yapılacak?" sorusuna yanıt aranırken bu başlık altından il içi ve iller arası yer değiştirme takvimi MEB bilgilerine ulaşabilirsiniz.
BAŞVURULAR NE ZAMAN ALINACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), tarafından kadrolu öğretmenlerin iller arası yer değiştirme başvuruları, 25-29 Temmuz'da alınacak ve atamalar 1 Ağustos'ta ilan edilecek.
İl içi isteğe bağlı yer değiştirmeler için başvurular 4-8 Temmuz'da alınacak ve atamaların valiliklerce gerçekleştirilmesiyle sonuçların ilanı, 19 Temmuz'da olacak.
ATAMALAR 1 AĞUSTOS'TA İLAN EDİLECEK
İller arası isteğe ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirmelerde başvurular, 25-29 Temmuz'da alınacak ve atamalar 1 Ağustos'ta ilan edilecek.
Aile birliği, sağlık, can güvenliği mazeretleri ve engellilik durumu ile diğer nedenlere bağlı yer değiştirmeler için ise başvuruların kabul edilmesi ve onay süreci 5-11 Ağustos'ta, tercihlerin yapılması ve onay süreci ise 15-19 Ağustos'ta yapılacak. Atamaların ilanı da 23 Ağustos'ta gerçekleştirilecek.