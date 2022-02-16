Yakalanacağını anlayınca soyunmaya başladı! İl il gezip dolandırıcılık yapıyordu

Konya, Ankara, Kayseri, Kahramanmaraş, Bursa, Şanlıurfa, Çorum ve Sivas illerinde konutta birden fazla kişi ile yağma, dolandırıcılık ve hırsızlık, mala zarar verme gibi suçlarına karışan ve 15 farklı dosyadan aranan Nazlı K., Kayseri'den Konya'daki kızının yanına ziyarete geldi.

Nazlı K'nın merkez Karatay ilçesi Hasandedemescit Mahallesinde olduğu tespit eden Karatay Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Ekipler gittikleri adreste Nazlı K'yı yakaladı. Ancak Nazlı K. emniyete gitmemek için üzerindeki kıyafetlerini çıkartarak polislere direnmeye çalıştı.

Güçlükle ikna edilen Nazlı K. sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.