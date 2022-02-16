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Giriş Tarihi: 16.2.2022 09:30 Son Güncelleme: 16.2.2022 09:46

Yakalanacağını anlayınca soyunmaya başladı! İl il gezip dolandırıcılık yapıyordu

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Yakalanacağını anlayınca soyunmaya başladı! İl il gezip dolandırıcılık yapıyordu

Konya ve 8 ilde dolandırıcılık, hırsızlık, yağma ve mala zarar verme gibi 15 farklı suçtan arandığı tespit edilen Nazlı K. (44) geldiği kızının evinde yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanacağını anlayan Nazlı K.’nın kıyafetlerini çıkartarak polislere direndiği öğrenildi.

Konya, Ankara, Kayseri, Kahramanmaraş, Bursa, Şanlıurfa, Çorum ve Sivas illerinde konutta birden fazla kişi ile yağma, dolandırıcılık ve hırsızlık, mala zarar verme gibi suçlarına karışan ve 15 farklı dosyadan aranan Nazlı K., Kayseri'den Konya'daki kızının yanına ziyarete geldi.

Nazlı K'nın merkez Karatay ilçesi Hasandedemescit Mahallesinde olduğu tespit eden Karatay Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Ekipler gittikleri adreste Nazlı K'yı yakaladı. Ancak Nazlı K. emniyete gitmemek için üzerindeki kıyafetlerini çıkartarak polislere direnmeye çalıştı.

Güçlükle ikna edilen Nazlı K. sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

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Yakalanacağını anlayınca soyunmaya başladı! İl il gezip dolandırıcılık yapıyordu
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