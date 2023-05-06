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Giriş Tarihi: 6.5.2023

İl il TOGG gururu

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Fatma Nur AKKİŞİ Fatma Nur AKKİŞİ
İl il TOGG gururu
İstanbul Valiliği'nde, yerli ve milli otomobil Togg'a kavuşmanın mutluluğu yaşandı. Türkiye'nin ilk yerli ve milli otomobili Togg'u teslim alan Vali Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Bir hayal gerçeğe dönüştü. Makam aracı olarak kullanmaktan gurur duyuyorum" dedi.



Sivas'ta ise Kongre Müzesi bahçesine park edilen "58 SVS 58" plakalı Anadolu renkli TOGG'a vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Otomobili incelemek için adeta birbiriyle yarışan vatandaşlar, "Çok mutlu ve gururluyuz. Dışa bağımlılığımızı parça parça kesiyoruz. Verilen sözler yerine getiriliyor. Allah Recep Tayyip Erdoğan'dan razı olsun, Türkiye'yi devler ligine yükseltti" dedi. Togg, Amasya'da da Saryadüzü Kışla Binası önünde sergilendi.

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İl il TOGG gururu
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