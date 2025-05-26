İl Müdür Yardımcısı Adil Bartu doğa yürüyüşünde kayboldu: Arama çalışmaları devam ediyor!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdür Yardımcısı Adil Bartu, dün bir grup arkadaşıyla birlikrte3 doğa yüryüşüne çıktı. Küçükkuyu'ya bağlı Adatepebaşı köyü Gürleyik Şelalesi mevkisinde Bartu'nun yanlarında olmadığını fark eden grup üyeleri, durumu jandarmaya bildirdi. Bartu'nun bulunması için jandarma, AFAD, AKUT ekipleri, dalgıçlar ve arama-kurtarma köpeklerinin katılımıyla bölgede arama çalışması başlattı.

İL MÜDÜRÜ OLAY YERİNDE

Sabah saatlerinde bölgeye gelen Çanakkale Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Abdullah Borca, yetkililerden arama ve kurtarma çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı.

İl Müdür Yardımcısı Adil Bartu'nun herhangi bir sağlık sorununun olmadığı bilgisine ulaştıklarını belirten Borca, "Müdür yardımcımız düzenli olarak yürüyüş yapıyordu. Ancak bu bölgeye hâkim değilmiş. Bulunması için herkes seferber olmuş durumda. İnşallah yakında güzel bir haber alırız" dedi.