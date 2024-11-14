İl Müdürü Öztürk: Güvenilir gıdanın takipçisiyiz

Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu ve ilgili mevzuatlar doğrultusunda gıda ve yem işletmelerinin üretim, işleme ve dağıtım aşamalarını denetlediklerini belirten Öztürk, bu denetimlerin tüketici sağlığının korunmasını ve güvenilir gıda arzının sağlanmasını amaçladığını söyledi. Öztürk, Bakanlık tarafından yürütülen risk esaslı rutin denetimlerin yanı sıra Cimer şikâyetleri, Alo Gıda 174 hattına gelen başvurular, Numune Alma Planları ve Hızlı Alarm Sistemi (RASFF) gibi farklı sebeplerle gıda kontrol görevlilerinin il genelinde sürekli denetimlerde bulunduğunu ifade etti. Ayrıca, sektör bazında eş zamanlı yapılan denetimler ve HACCP Tetkik denetimlerinin de bu sürecin önemli bir parçası olduğunu belirtti.

2024 YILINDA 21.859 DENETİM YAPILDI

2024 yılı itibarıyla Manisa'da 216 gıda kontrol görevlisi ile toplam 18.763 gıda ve yem işletmesinde 21.859 denetim gerçekleştirildiğini açıklayan Öztürk, denetimlerin devam ettiğini kaydetti. Ayrıca, gıda üretim ve satış zincirinin tüm aşamalarında tüketici sağlığının korunmasına yönelik risk değerlendirmesi yapılarak, değişik ürün gruplarından numuneler alındığını belirtti. 2024 yılı itibarıyla 2.757 adet numune alındığını ifade eden Öztürk, numune işlemlerinin de süregeldiğini dile getirdi.

TAKLİT VE TAĞŞİŞ YAPILAN GIDALAR KAMUOYUNA DUYURULUYOR

Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, 5996 Sayılı Kanun kapsamında yapılan denetimlerde, taklit veya tağşiş yapıldığı kesinleşen gıdaların üreticileri ve ithalatçıları hakkında kamuoyuna duyuru yapıldığını belirtti. Taklit veya tağşiş yapılan gıdaların, ürün adı, markası, parti ve seri numarası gibi bilgileri ile birlikte kamuoyuna açıklanarak, bu ürünlerin piyasadan çekilmesi sağlanıyor. Öztürk, güvenilir gıda arzını sağlamak için başlatılan guvenilirgida.tarimorman.gov.tr internet sitesinde, yıl boyunca yapılan denetimlerin sonuçlarının şeffaf bir şekilde vatandaşların bilgisine sunulacağını da duyurdu. Sitede, sağlığa zararlı olabilecek gıdalar ve taklit ya da tağşiş yapılmış ürünler hakkında anlık bilgilendirmeler yapılacağına dikkat çekti.

GIDA DENETİMLERİ DEVAM EDECEK

Halkın güvenilir gıdaya erişiminin sağlanması amacıyla denetimlerin yoğun şekilde sürdürüleceğini ifade eden Öztürk, "Gıda güvenliğinin sağlanmasına yönelik denetimlerimiz devam edecektir. İnsan sağlığını tehlikeye düşürebilecek gıdalar ile taklit ve tağşiş yapılan gıdaların ifşa süreçlerini kamuoyu ile paylaşacağız. Bu süreçte bizlere destek veren tüm kuruluşlara ve basın mensuplarına teşekkür ederiz" dedi.