İl Sağlık Müdürü Memişoğlu’ndan İstanbul’a getirilen yaralılarla ilgili açıklama

"YARALI OLMAYAN ÇOCUKLAR HASTANEYE GETİRİLMEZ"

Öte yandan kimsesi olmayan çocukların hastanelere götürüldüğüne dair yanlış bilgilere de itibar edilmemesi gerektiğini kaydeden Prof. Dr. Memişoğlu, "Bakanlığımızın kontrolünde ve AFAD'ın koordinasyonunda yaralılar bize geliyor. Yaralı olmayan çocuk veya erişkin hastanelere gelmez. Eğer çocuk yaralı değilse ve kimsesizse, Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığı vasıtasıyla sahipleniliyor ve durumu yönetiliyor. Bize yaralı olmayan hiçbir çocuk gelmez. Sahipsiz çocuk da gelmez. Çünkü Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü daha deprem bölgesindeyken çocuğu sahipleniyor. Yaralı gelen çocukların ise eğer yakını yoksa yanında, biz yine Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bildiriyoruz ve onlar çocuk hastanedeyken süreci takip etmeye ve destek vermeye başlıyor" diye konuştu.

"TABURCU OLDUKTAN SONRA İSTANBUL'DAKİ OTELLERDE AĞIRLANACAKLAR"

Prof. Dr. Memişoğlu, İstanbul Valiliği'nin koordinesinde, yaralı ve yakınlarının hastaneden taburcu olduktan sonra da İstanbul'daki oteller ve çeşitli tesislerde misafir edilerek barınma ihtiyaçlarının da sağlanacağını kaydetti. Deprem bölgesinden getirilen yaralının hastaneyi "sadece tedavi olacağı bir yer, hasta odası" olarak değil, "yuvasıymış" gibi hissetmesi için uğraştıklarını söyleyen Prof. Dr. Memişoğlu, hastane sonrası süreci de şöyle anlattı: "Diyelim ki yaralı taburcu oldu tamam. Ama evi yok. Refakatçisi ile gelmiş. Biz onların, barınma ihtiyacını da karşılıyoruz. Valilikle koordineli bir şekilde otellerimizde misafir ediyoruz. Turistik oteller bu konuda İstanbul'da Covid pandemisinde gerçekten çok iyi bir imtihan vermişlerdi. O nedenle taburcu olan yaralılarımızla refakatçilerinin de mutlaka barınma planlamaları yapılıyor. Gelen yaralılar sadece tıbbi tedavi hizmeti değil, sosyal olarak da destekleniyor. Çocuk hastalarımızla ilgili de Aile Sosyal Hizmetler'i bilgilendirerek koordineli çalışıyoruz. Çocuğun tüm ihtiyaçlarını tamamen hastanemizden karşılıyoruz. Onların sadece tıbbi tedavilerini almalarını değil, kendilerini yuvalarındaymış gibi hissetmelerini sağlamaya çalışıyoruz" dedi.