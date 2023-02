İl Sağlık Müdürü Memişoğlu’ndan İstanbul’a getirilen yaralılarla ilgili açıklama

"35'TEN FAZLA HASTANEYE YATIRILDI"

Depremin ilk olduğu dakikalardan itibaren İstanbul'daki bütün üniversite, kamu ve özel sektör hastanelerinin yöneticileriyle acil toplantı yapıldığını ve her şeyin planlandığını aktaran Prof. Dr. Memişoğlu, "İlk etapta İstanbul'daki 47 bin yatağın 3 bin 200'ünü depremden gelecek yaralılara tahsis edilecek şekilde planladık. Şu anda bütün bu hastanelerimize hasta göndermeye devam ediyoruz. 35'in üzerinde hastanemizde (özel, kamu, üniversite fark etmez), hastalarımız var. Sadece Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi değil, Cemil Taşçıoğlu'nda da var, Şişli Etfal'de de var, Kanuni Sultan Süleyman'da da var, Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim Araştırma'da da var" diye konuştu.

"SAYILAR ANLIK DEĞİŞİYOR"

AFAD ile koordineli şekilde bölgeye sağlık personeli, UMKE ekipleri, konteyner hastane, 80 adet ambulans, 15 TIR ile yiyecek ve tıbbi malzeme gönderildiğini anlatan Prof. Dr. Memişoğlu sözlerini şöyle noktaladı: "Tüm bu işleri AFAD koordinasyonuyla yapmakta fayda var. Çünkü kimin nerede, neye ihtiyacı var, bu koordinasyonu yapmadığınızda o enerjiniz boşa gidiyor. İstanbul'a gelen yaralı sayımız da sürekli değişiyor. 8 Şubat akşam saatleri itibarıyla 349 yaralı geldi, bunlardan 76'sını taburcu ettik. Eve yerleşme ihtiyacı varsa onu da gerçekleştirdik. 26 hastamız yoğun bakımda yatıyor. Diğer hastaların da yataklı servislerde tedavileri devam ediyor ama sayılar her dakika her an değişebiliyor."