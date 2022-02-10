İl Sağlık Müdürü'nden 'Turkovac' çağrısı

7 Şubat tarihinden Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yerli ve milli olan Turkovac aşısı vurulmaya başlandı. Karabük İl Sağlık Müdürü Dr. Ahmet Sarı yaptığı açıklamada, "Bunların 46'sı ilk doz aşılarını olan vatandaşlarımız. TURKOVAC'ın hastanemize ulaşması ve şehrimize gelmesiyle aşılamada yeni ivme kazandık. Daha önce hiç aşı olmamış bir kısım vatandaşımızın TURKOVAC'ı tercih etmesinden dolayı ilimize yeni heyecan oldu. Üçüncü ve dördüncü dozda TURKOVAC tercih edenlerin sayısı ilk doza göre daha fazla. Üçüncü doz olan 299, dördüncü doz olan 165 vatandaşımız var. Bunun daha da artacağına inanıyoruz. Vatandaşlarımıza gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür ediyorum. Bu ilginin daha da artmasını talep ediyorum." dedi. Karabük'te Kovid-19 hastalarının ciddi seviyede arttığına dikkati çeken Sarı, "Hastaneye yatış oranları her ne kadar eskisi kadar olmasa da vaka sayısındaki bu artış hastanemize de yansıyor. Bu nedenle aşılamada rehavete kapılma olmamasını ve vatandaşlarımızın hatırlatma dozlarını mutlaka yaptırmalarını istirham ediyoruz. Şu anda hastanemizde yatan 100 Kovid-19 hastamız var. 30'a yakını yoğun bakımda yatıyor. Hastanedeki vatandaşlarımızın çoğu aşısını yaptırmamış ya da hatırlatma dozunu uygulatmamışlar. Vatandaşlarımızı hastanemize aşı için davet ediyoruz" diye sözlerine ekledi.

Öte yandan İl Sağlık Müdürü Dr. Ahmet sarı sosyal medya hesabından bir bildiri yayınlayarak, "2 doz Sinovac ve 2 doz Biontech'ten sonra hatırlatma dozu aşımı Turkovac oldum. Yerli ve milli aşımız Turkovac'ı güvenle tercih edebilirsiniz. İlimizde Turkovac aşısı şu an için yalnızca Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanemizde uygulanıyor. Gün içinde randevu almadan da aşı olabilirsiniz. Ancak akşam saatlerinde aşı olacaksanız randevu almanızı öneririz" dedi.