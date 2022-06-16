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Giriş Tarihi: 17.6.2022

İlaç çetesi operasyonla çökertildi

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
İlaç çetesi operasyonla çökertildi
Adana'da, bir hastanenin hematoloji bölümündeki hastalara istenen iki farklı antikor ilacının 689 kutusunun, hastalara verilmeden el altından dışarıya satıldığını belirleyen polis, 10 ayrı adrese aynı anda operasyon düzenledi. Aralarında bir hemşire ve mal müdürlüğünde görev yapan bir memurun da bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda, 2 ruhsatsız tabanca, boş ve dolu senetler, kredi kartları, vekâletnameler ve satış sözleşmeleri de ele geçirildi. 3 şüpheli aranırken, şebekenin devleti, 2 milyon 56 bin lira zarara uğrattığı belirlendi.

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İlaç çetesi operasyonla çökertildi
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