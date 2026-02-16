İlaç hırsızlarına hapis ve para cezası

İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde, aralarında hastane personelinin de bulunduğu bir şebekenin, ameliyathanelerden ve eczaneden piyasa değeri yüksek ilaçları çalarak aracılar vasıtasıyla satmış, bu satış o dönemde büyük yankı uyandırmıştı. Medikalciler üzerinden çalınan ilaçların piyasaya sürülmesi sebebiyle 2018 yılında yapılan operasyonla başlayan dava karara bağlandı. Suçüstü operasyonuyla başlayan süreçte mahkeme, ilk etapta 3 ay tutuklu kalan ve tahliye edilen 6 tutuksuz sanığın fikir ve eylem birliği içinde kamu kurumunu zarara uğrattıklarına hükmederek hapis cezaları yağdırdı. Hastane personeli sanıklar Mehmet Karadere ve Seyrani Bozkurt'un kamuyu zarara uğrattıkları vurgulandı. Karadere ve Bozkurt'a "Bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık" suçunu zincirleme şekilde işledikleri gerekçesiyle 5 yıl 8 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı. İlaçları teslim alan eczacı Adnan Kılıç ve Kubilay Kılıça da 5 yıl 2 ay 15 gün hapis cezası verildi. Hastane çalışanı Çetin Karagöz 4 yıl 7 ay hapis cezası alırken, ilaçları taşıttığı eniştesi Sezgin Cimşit ise 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme sadece hapis cezası vermekle kalmadı, aynı zamanda adli emanette tutulan ve hırsızlığa konu olan tüm tıbbi malzemelerin derhal hastaneye iadesine karar verildi. Hırsızlığın odağındaki ilaçların, hastanenin en kritik birimi olan Ameliyathane Eczanesi'nden çıkarıldığı tespit edildi. Hastanenin vekalet ücreti de sanıklardan tahsil edilecek.

