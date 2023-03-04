İlaç yerine su enjekte ettiler… Suçüstü yakalandılar…

Operasyonu İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri düzenledi. Polisler, İstanbul'da bir hastanenin Onkoloji Bölümü'nde kemoterapi gören kanser hastaları için hazırlanan ilaçlar yerine hastalara su enjekte edip, maddi değeri 10 bin ile 90 bin lira arasında değişen gerçek ilaçları kendi zilyedlerine geçiren görevlilerin, sırt çantalarında dışarıya çıkardıkları ilaçları bir eczacı ve bir kuryeye yüklü miktarda para karşılığı elden teslim ettiklerini saptadı. Operasyon yapıldı ve beş kişi yakalanarak gözaltına alındı. Ev, araç, eczane ve söz konusu kişilerin kullanımında olan hastane bölümlerinde yapılan aramalarda dört bin 401 dolar, 30 euro, 20 pound, 70 bin 435 lira ve 222 kutu kanser ilacı ele geçirildi. Operasyonda ele geçirilen ve başkaları adına reçetelendirilerek SGK Başkanlığı'na fatura edildiği anlaşılan kanser ilaçlarının piyasa değerine göre hesaplanan toplam kamu zararının dört milyon 914 bin 644 lira olduğu ifade edildi.