İlaca dirençli yüksek tansiyon için yeni tedavi

ABD'liaraştırmacılar, ilaca dirençli yüksek tansiyon hastalarının tedavisine yardımcı olabilecek yeni bir yöntem geliştirdi. İngiltere merkezli Şarkul Avsat sitesine göre, ABD Gıda ve İlaç Dairesi, ilaçların yetersiz kaldığı durumlarda yüksek tansiyonun kontrol altına alınmasına yardımcı olmak için böbreklerin yakınındaki sinirleri hedef alan bu prosedürün kullanımını kısa süre önce onayladı. New York'taki Mount Sinai Kalp ve Damar Hastanesi'nde kardiyolog olan ve yeni tedaviyi geliştiren araştırmacı ekibinin başında bulunan Dr. Sameen Sharma şunları söyledi: "Bir saatlik prosedür sırasında kardiyologlar renal artere ince bir tüp yerleştiriyor ve bu tüp hedefe ses dalgaları göndererek böbreklerin yakınındaki aşırı uyarılmış sempatik sinirleri sakinleştirerek beyne giden kan basıncını azaltıyor. Bu tedavi hastanın kan basıncını en az 5 yıl boyunca kontrol etmeye yardımcı olabilir ve kalp krizi, felç, beyin kanaması ve böbrek yetmezliği gibi yaşamı tehdit eden sağlık sorunlarını önleyebilir." Sharma, bu prosedürün bazı riskleri olduğunu, bunlardan birinin de tüpün yerleştirilmesi sırasında renal arterin zarar görmesi olduğunu kabul etti. Ancak bunun her 500 vakadan yaklaşık birinde gerçekleşebileceğine dikkat çekti. Araştırma ekibi yaptığı açıklamada bu yeni prosedürün "oyunun kurallarını değiştireceğini" doğruladı.